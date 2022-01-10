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Стефанишина рассказала об итогах встречи Комиссии Украина-НАТО

Понедельник, 10 января 2022, 19:22
ФОТО: СТЕФАНиШИНА в FACEBOOK

В Комиссии Украина-НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания России, включая болезненные санкции.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина по итогам встречи в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Проинформировала сегодня партнеров НАТО о напряженной ситуации с безопасностью на местах. Россия пытается сдвинуть дискуссию, угрожая новой войной, не делая ни шага к мирному урегулированию в рамках Минского или Нормандского форматов", - написала Стефанишина в Twitter.

"Наша совместная неотложная задача – обеспечить деэскалацию на украинско-российской границе. Цена за дальнейшую агрессию должна быть чрезвычайно высока. В Комиссии Украина-НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания, включая болезненные санкции", - добавила вице-премьер.

Напомним, накануне встречи Россия-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг повторил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу членства Украины.

Столтенберг ранее заявлял, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".

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Темы: НАТОРосcия
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