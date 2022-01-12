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В 2021 году из полиции уволилось более 13 тысяч человек. Глава НПУ рассказал, как повысят зарплату

Среда, 12 января 2022, 13:46
В 2021 году из полиции уволилось более 13 тысяч человек. Глава НПУ рассказал, как повысят зарплату
Игорь Клименко. фото НПУ

Из рядов Национальной полиции в 2021 году уволились более 13 тысяч человек, в том числе из-за низких зарплат. Ситуация с финансированием в 2022 году сдвинулась с места, но не до конца решена.

Источник: глава НПУ Игорь Клименко в интервью изданию "Цензор.нет"

Прямая речь: "В 2019-м уволилось 13 300 человек. В 2020-м - 10 589 человек. В 2021-м - 13 321. Немного у нас притормозилось в "ковидном" году. Из 13 тысяч, ушедших в прошлом году, полицейских - почти 9,5000. Другие – это свободный наем, госслужащие.

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В большом количестве следователи и спецназовцы уходят в ГБР или Бюро экономической безопасности. И я не имею права держать их здесь. Они все равно уйдут, потому что там зарплата в разы больше".

Детали: Глава полиции отметил, что с 2019 по 2021 год бюджет Национальной полиции не менялся. Сейчас у полицейских самая низкая среди правоохранителей зарплата. Также, по словам Клименко, средняя зарплата украинского полицейского на 15% меньше, чем у гражданских лиц.

Глава НПУ сокрушается, что в украинском обществе непопулярно поднимать вопрос повышения зарплаты полицейским. В то же время в пандемию на улицах работала и продолжает работать только полиция, в частности - на массовых мероприятиях, подчеркнул Клименко.

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На повышение заработной платы определенным полицейским категориям с января должно уйти чуть больше миллиарда гривен.

С февраля должны повысить зарплату другим категориям полицейских, но деньги на это правительство должно выделить.

Прямая речь: "Патрульные, полиция особого назначения, участковые, подразделения, отвечающие за взаимодействие с общинами, а также противодействующие домашнему насилию, ювенальная превенция, полиция диалога, конвойная служба, взрывотехническая, кинологическая, сотрудники ИВС получают рост на 10% .

Следователям, дознавателям, оперативникам территориальных подразделений выплатят с января по плюс 5%, а в феврале они получат еще дополнительно 5%. Таким образом, мы выйдем и для этих категорий сотрудников на повышение 10%. Нам пришлось разделить повышение этих категорий в два этапа, поскольку в их штате много людей. Мы бы "вытянули" повышение в 10% только для одной из этих категорий. Но решили, что это будет несправедливо, поэтому растянули повышение им на два месяца.

С февраля, как сообщил министр, повышение должны получить остальные категории полицейских...

У нас денег в конце года не оставалось вообще, а о том, что нам реально прибавили, я тоже сказал. Мы сейчас распределяем эти дополнительные 1,02 млрд. грн. Ежемесячно можем использовать всего 1/12 суммы.

Проще говоря, если этот миллиард раз разбить, это позволит нам повысить зарплату на 10% для определенного количества личного состава. Если быть точным – это около 44 тысяч личного состава, то есть менее 40% персонала. То есть всем не получить повышение сразу. Но поскольку нам Кабинет министров обещает выделить дополнительные средства, ситуация в целом поменялась".

Детали: Если средства на дальнейшее повышение зарплаты правительство не выделит, ведомству придется "снимать" их с запланированного финансирования на декабрь 2022 года (как было в 2017 году), в то же время так рисковать не хотелось бы - отметил Клименко.

Темы: полиция
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