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Апелляционный суд подтвердил приговор чеху, осужденному на 20 лет за войну на Донбассе

Четверг, 13 января 2022, 14:01
Апелляционный суд подтвердил приговор чеху, осужденному на 20 лет за войну на Донбассе
Фото: Getty Images

Апелляционный суд Чехии подтвердил 20-летний срок заключения для чешского гражданина Иржи Урбанека, воевавшего на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Об этом пишет Ceske Noviny, сообщает "Европейская правда".

"Я хотел бы сказать, что терроризм и связанные с ним проявления угрожают не только жизни людей и социальному становлению, но и самой сущности человеческой цивилизации. К сожалению, все еще существуют политические системы, для которых такие проявления терроризма уместны или целесообразны, и, к сожалению, все еще есть люди, которые способны и желают реализовать эти отвратительные идеи", – сказал председатель Апелляционного совета Пражского Верховного суда Ян Свачек.

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Урбанек уехал в Украину в 2015 году с намерением поддержать пророссийских сепаратистов. Согласно приговору, он участвовал в их операциях, по меньшей мере, до конца января 2018 года.

Кроме таких мер, как строительство окопов или патрулирование, мужчина также участвовал в вооруженных боях против украинской армии, говорится в его заявлениях в соцсетях. "Он очень хорошо знал, о чем идет речь", – сказал прокурор Марек Бодлак.

Урбанек был осужден заочно в сентябре 2021 года, он не контактировал со своим адвокатом. Отмечается, что вместе с ним воевал еще один чех Павел Ботка. В 2019 году он потерял ногу, взорвавшись на взрывном устройстве.

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Мать и брат Урбанека отказались от показаний в суде, но их показания в рамках дела подтвердили, что он был в Украине.

Напомним, 11 января Апелляционный суд Праги изменил приговор 27-летнему гражданину Чехии Лукашу Новачеку, приговоренному к 20 годам лишения свободы за членство в рядах боевиков.

Суд решил, что участие Новачека в боевых действиях не доказано, и признал его виновным в участии в организованной преступной группе, но не терроризме. В этой связи приговор смягчили, сократив с 20 лет до 6.

Темы: ЧехиясудДНР
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