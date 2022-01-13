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Новый глава ОБСЕ первый визит в должности совершит на Донбасс

Четверг, 13 января 2022, 14:35
Новый глава ОБСЕ первый визит в должности совершит на Донбасс
глава ОБСЕ Збигнев Рау, фото Getty Images

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что посетит Украину, в частности, восточную часть страны, и это будет его первая поездка в роли председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю начала председательства, сообщает "Европейская правда".

"Я собираюсь совершить первый визит как глава ОБСЕ в Украину, безусловно, я приеду в восточную часть страны для того, чтобы выяснить на месте, какая там ситуация", - сказал Рау.

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По его словам, приоритетным вопросом для польского председательства в ОБСЕ является состояние мирных жителей в районах вооруженных конфликтов. "Это будет очень важная часть моего внимания во время визита в Украину", - добавил Рау.

Ранее польский министр заявил, что риск возникновения войны в Европе на сегодняшний день значительно выше, чем когда-либо за последние 30 лет.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

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Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: ОБСЕДонбассУкраина
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