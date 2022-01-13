Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главнокомандующий ВСУ принял участие в заседании Военного комитета НАТО

Четверг, 13 января 2022, 19:20
Главнокомандующий ВСУ принял участие в заседании Военного комитета НАТО
фото: ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран Альянса.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ВСУ.

Залужный во время своего выступления ознакомил участников с текущей ситуацией с безопасностью вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения операции Объединенных сил.

Реклама:

"Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и наращивает свое военное присутствие вокруг нашей границы. Угроза нового этапа вооруженной агрессии России наряду с ее ультиматумом Запада требуют комплексного и консолидированного ответа, основанного на незыблемых ценностях демократического мира", – сказал Залужный.

ВИДЕО ДНЯ

Он также выразил уверенность, что вооруженные силы Украины станут достойной и эффективной боевой составляющей союзных войск НАТО.

В ходе беседы с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром Залужный обсудил вопросы практической реализации Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и продолжения взаимовыгодного военного сотрудничества.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: Вооруженные силыНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: