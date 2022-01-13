Главнокомандующий ВСУ принял участие в заседании Военного комитета НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран Альянса.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ВСУ.

Залужный во время своего выступления ознакомил участников с текущей ситуацией с безопасностью вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения операции Объединенных сил.

Meeting with our 🇺🇦 Partner, #NATOCHoDs acknowledged the significant advances in reforms made by the Ukrainian Armed Forces, despite facing significant challenges.



They also reiterated #NATO’s full support to strengthen their capabilities & resilience to cyber/hybrid attacks. pic.twitter.com/z75qRa8i8G — NATO_PASCAD (@NATO_PASCAD) January 13, 2022

"Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и наращивает свое военное присутствие вокруг нашей границы. Угроза нового этапа вооруженной агрессии России наряду с ее ультиматумом Запада требуют комплексного и консолидированного ответа, основанного на незыблемых ценностях демократического мира", – сказал Залужный.

Он также выразил уверенность, что вооруженные силы Украины станут достойной и эффективной боевой составляющей союзных войск НАТО.

В ходе беседы с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром Залужный обсудил вопросы практической реализации Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и продолжения взаимовыгодного военного сотрудничества.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе