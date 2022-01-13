Головнокомандувач ЗСУ взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн Альянсу.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі ЗСУ.

Залужний під час свого виступу ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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Meeting with our 🇺🇦 Partner, #NATOCHoDs acknowledged the significant advances in reforms made by the Ukrainian Armed Forces, despite facing significant challenges.



They also reiterated #NATO’s full support to strengthen their capabilities & resilience to cyber/hybrid attacks. pic.twitter.com/z75qRa8i8G — NATO_PASCAD (@NATO_PASCAD) January 13, 2022

"Росія не змирилась із європейським вибором українського народу і продовжує агресію проти нас та нарощує свою військову присутність навколо нашого кордону. Загроза нового етапу збройної агресії Росії поряд з її ультиматумом Заходу вимагають комплексної і консолідованої відповіді, що ґрунтується на непорушних цінностях демократичного світу", – сказав Залужний.

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Він також висловив впевненість, що Збройні Сили України стануть гідною і ефективною бойовою складовою союзних військ НАТО.

Під час розмови з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером Залужний обговорив питання практичної реалізації Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями та продовження взаємовигідного військового співробітництва.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі