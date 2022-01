Головнокомандувач ЗСУ взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн Альянсу.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі ЗСУ.

Залужний під час свого виступу ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Meeting with our 🇺🇦 Partner, #NATOCHoDs acknowledged the significant advances in reforms made by the Ukrainian Armed Forces, despite facing significant challenges.



They also reiterated #NATO’s full support to strengthen their capabilities & resilience to cyber/hybrid attacks. pic.twitter.com/z75qRa8i8G