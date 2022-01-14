Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Бойтесь и ждите худшего": хакеры атаковали правительственные сайты и "Дію"

Пятница, 14 января 2022, 06:12
Бойтесь и ждите худшего: хакеры атаковали правительственные сайты и Дію

В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт госуслуг "Дія".

Источник: правительственные сайты, Facebook-страница Минобразования

Детали: В Минобразования сообщили, что в связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января официальный сайт министерства временно не работает.

Реклама:

В ведомстве призывали пользоваться другими вебресурсами, в том числе официальными страницам министерств в соцсетях.

Сообщается, что сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает киберполиция.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, не работает сайт Кабмина, МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минизащиты окружающей среды и Госказначейства.

Кроме того, на стартовой странице МИД на украинском, русском и польском языках можно увидеть сообщение о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

Дословно: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

 
Стартовая страница МИДа после атаки 
скриншот

Также не работает сайт госуслуг "Дія", однако проблем с работой приложения "Дія" нет.

 
Стартовая страница сайта "Дія"
скриншот

Украинская правда
Темы: хакерыКабинет министровДія
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
хакеры
Спецслужбы РФ пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ
Хакеры из КНДР взломали компьютеры российского производителя крылатых ракет
Хакеры из КНДР ограбили проукраинскую компанию в Эстонии: забрали десятки миллионов долларов
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: