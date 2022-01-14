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"Бойтесь и ждите худшего": хакеры атаковали правительственные сайты и "Дію"

Пятница, 14 января 2022, 07:12

В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт госуслуг "Дія".

Источник: правительственные сайты, Facebook-страница Минобразования

Детали: В Минобразования сообщили, что в связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января официальный сайт министерства временно не работает.

В ведомстве призывали пользоваться другими вебресурсами, в том числе официальными страницам министерств в соцсетях.

Сообщается, что сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает киберполиция.

В частности, не работает сайт Кабмина, МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минизащиты окружающей среды и Госказначейства.

Кроме того, на стартовой странице МИД на украинском, русском и польском языках можно увидеть сообщение о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

Дословно: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

 
Стартовая страница МИДа после атаки 
скриншот

Также не работает сайт госуслуг "Дія", однако проблем с работой приложения "Дія" нет.

 
Стартовая страница сайта "Дія"
скриншот

Украинская правда
Темы: хакерыКабинет министровДия


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