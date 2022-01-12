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За день в Украине "заминировали" 600 объектов – полиция

Среда, 12 января 2022, 18:32
Фото: Радио Свобода

За сутки 12 января в полицию поступило 9 ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины.

Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь Клименко: "В настоящее время мы выясняем, кто совершает ложные вызовы о минировании. 

Только в период прошлых новогодних праздников мы получили 132 таких сообщения. Задержаны 9 злоумышленников в 9 областях государства, в том числе в крупных городах - Киеве, Днепре, Одессе. Нарушители имели разные мотивы совершения преступления. Некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения"

Детали: Шеф полиции добавил, что вызовы о ложных "минировках" за 12 января не связывают между собой.

По его словам, часть ошибочных вызовов получают с временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины, часто – от заключенных. По мнению Клименко, такие ложные вызовы преследуют цель дестабилизации общественной и безопасности ситуации.

Он заверил, что взрывотехники и кинологи дежурят в круглосуточном режиме и следят за безопасностью граждан.

Кроме того, Клименко подтвердил, что 12 января сообщили о "минировании" всех школ Днепра - опять же наличие взрывчатки не подтвердили.

Предыстория: 

  • Полицию сообщили о минировании международных аэропортов "Борисполь" и "Киев" им. И. Сикорского. Полицейские не нашли опасные вещества или взрывчатку.
  • Утром 12 января пришел вызов о минировании всех школ Львова и Черкасс. Затем в Киеве "взрывчатку" искали на центральных станциях метрополитена. Никаких подозрительных предметов или взрывоопасных веществ не обнаружили.
  • 11 января подобным образом "заминировали" все школы Киева. После проверки в полиции не подтвердили достоверность сообщения.
  • На Рождество 7 января в Киеве "минировали" Центральный железнодорожный вокзал и около десятка торгово-развлекательных центров. Тогда со всех указанных мест были эвакуированы несколько сотен посетителей.
  • 25 декабря киевскую полицию сообщили о "заложенной взрывчатке" на мосту Патона и в двух крупных торгово-развлекательных центрах "Блокбастер" и River Mall.

Украинская правда
Темы: полицияпранкерКиевДнепр
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