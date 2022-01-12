За день в Украине "заминировали" 600 объектов – полиция

За сутки 12 января в полицию поступило 9 ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины.

Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь Клименко: "В настоящее время мы выясняем, кто совершает ложные вызовы о минировании.

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Только в период прошлых новогодних праздников мы получили 132 таких сообщения. Задержаны 9 злоумышленников в 9 областях государства, в том числе в крупных городах - Киеве, Днепре, Одессе. Нарушители имели разные мотивы совершения преступления. Некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения"

Детали: Шеф полиции добавил, что вызовы о ложных "минировках" за 12 января не связывают между собой.

По его словам, часть ошибочных вызовов получают с временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины, часто – от заключенных. По мнению Клименко, такие ложные вызовы преследуют цель дестабилизации общественной и безопасности ситуации.

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Он заверил, что взрывотехники и кинологи дежурят в круглосуточном режиме и следят за безопасностью граждан.

Кроме того, Клименко подтвердил, что 12 января сообщили о "минировании" всех школ Днепра - опять же наличие взрывчатки не подтвердили.

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