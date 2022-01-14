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В Украине снова более 10 тысяч covid-больных за сутки, но смертей немного меньше

Пятница, 14 января 2022, 08:20
Фото pixabay.com

За сутки 13 января в Украине зафиксировали 10 476 новых подтвержденных случаев коронавируса, 140 больных умерли, вместе с тем выздоровели 7 285 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных 663 детей и 241 медработник. 1 656 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Киеве (1193), Львовской (1001), Ивано-Франковской (880), Харьковской (691), Винницкой (648) и Сумской (538) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 737 510 человек; 98 068 больных умерли, преодолели вирус в общем 3 545 111 человек.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: коронавирусУкраинаэпидемия


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