В Украине снова более 10 тысяч covid-больных за сутки, но смертей немного меньше
Пятница, 14 января 2022, 07:20
За сутки 13 января в Украине зафиксировали 10 476 новых подтвержденных случаев коронавируса, 140 больных умерли, вместе с тем выздоровели 7 285 человек.
Источник: Минздрав
Детали: Среди новых больных 663 детей и 241 медработник. 1 656 человек госпитализировали.
Реклама:
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Киеве (1193), Львовской (1001), Ивано-Франковской (880), Харьковской (691), Винницкой (648) и Сумской (538) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 737 510 человек; 98 068 больных умерли, преодолели вирус в общем 3 545 111 человек.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- За сутки 12 января в Украине зафиксировали 10 046 случаев коронавирусной болезни и 191 смерть от нее.
- Национальная академия наук Украины заявила, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости Covid-19. В Минздраве прогнозируют, что пик волны придется на февраль.
- За сутки 13 января в мире второй день подтвердили рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом.
Украинская правда