Шевченко уволили из итальянского "Дженоа"
Суббота, 15 января 2022, 13:12
Украинский футболист Андрей Шевченко официально уволен с должности главного тренера итальянского "Дженоа".
Источник: Sport.ua со ссылкой на пресс-службу клуба
Детали: Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября.
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Под его руководством команда выиграла всего один кубковый матч. 7 матчей закончились поражениями, трижды подопечные Шевченко сыграли вничью.
В последнем матче Шевченко в должности наставника "Дженоа" проиграла "Милану" (1:3) в Кубке Италии.
Шевченко раньше был главным тренером сборной Украины, но 31 июля сообщил, что прощается с национальной командой.
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