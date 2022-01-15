Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шевченко уволили из итальянского "Дженоа"

Суббота, 15 января 2022, 13:12
Шевченко уволили из итальянского Дженоа
Андрей Шевченко, Getty Images

Украинский футболист Андрей Шевченко официально уволен с должности главного тренера итальянского "Дженоа".

Источник: Sport.ua со ссылкой на пресс-службу клуба

Детали: Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября.

Реклама:

Под его руководством команда выиграла всего один кубковый матч. 7 матчей закончились поражениями, трижды подопечные Шевченко сыграли вничью.

В последнем матче Шевченко в должности наставника "Дженоа" проиграла "Милану" (1:3) в Кубке Италии.

Шевченко раньше был главным тренером сборной Украины, но 31 июля сообщил, что прощается с национальной командой.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Шевченко-футболистфутбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Шевченко-футболист
Объявлен состав матча звезд с Шевченко и Зинченко в поддержку Украины
Шевченко уходит из состава НОК в знак протеста
Андрей Шевченко собирает средства на восстановление стадиона в Ирпене
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: