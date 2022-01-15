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Шевченко уволили из итальянского "Дженоа"

Суббота, 15 января 2022, 14:12
Андрей Шевченко, Getty Images

Украинский футболист Андрей Шевченко официально уволен с должности главного тренера итальянского "Дженоа".

Источник: Sport.ua со ссылкой на пресс-службу клуба

Детали: Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября.

Под его руководством команда выиграла всего один кубковый матч. 7 матчей закончились поражениями, трижды подопечные Шевченко сыграли вничью.

В последнем матче Шевченко в должности наставника "Дженоа" проиграла "Милану" (1:3) в Кубке Италии.

Шевченко раньше был главным тренером сборной Украины, но 31 июля сообщил, что прощается с национальной командой.

Темы: Шевченко-футболистфутбол


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