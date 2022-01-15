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РФ перебрасывает "Искандеры", вероятно к границе с Украиной – расследователи

Суббота, 15 января 2022, 18:09
РФ перебрасывает Искандеры, вероятно к границе с Украиной – расследователи
Перемещение комплекса "Искандер-М" на военных учениях, скрин с видео

Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы следуют "в Украину".

Источник: материал расследовательской группі Conflict Intelligence Team (CIT)

Дословно CIT: "11 января в Твиттере опубликовали видео из TikTok, снятое на Дальнем Востоке, и опознали на нем оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 "Искандер-М"…

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Такие же, только менее аккуратно накрытые машины видны на другом видео, снятом в Свердловской области и выложенном 13 января.

На еще одном видео, опубликованном 11 января, мы не заметили самих пусковых установок и/или ТЗМ, но зато разглядели все те же трехосные кунги и автопоезда. На сей раз последние оказались нагружены контейнерами, по всей видимости, с ракетами комплекса "Искандер".

 
Поезд с военной техникой в Свердловской области
Скрин с видео

Детали: Расследователи уточняют, что согласно косвенной информации из открытых баз данных, эти составы с военной техникой выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады российской армии. Эти соединения, имеющие на вооружении "Искандеры", входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий.

ВИДЕО ДНЯ

CIT добавляет, что о переброске 107-й ракетной бригады "в Украину" также упоминается в комментариях к одному из видео с российской военной техникой.

При этом Минобороны РФ объясняет переброску частей и соединений "внезапной проверкой" с выдвижением на полигоны "на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации".

Дословно CIT: "Однако, во-первых, до учений "Восток-2022", в рамках подготовки к которым якобы проводится переброска, еще 8 месяцев, а во-вторых, можно вспомнить, что в 2014 году переброску российских регулярных частей для ввода на территорию Украины также объясняли учениями".

 
Conflict Intelligence Team

Напомним:

  • Главное управление разведки Минобороны сообщает, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.
  • США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Киев и начать вторжение.
  • Заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного влияния на Москву в случае, если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину.

Темы: РосcияУкраинаоружиевойна
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