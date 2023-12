РФ перебрасывает "Искандеры", вероятно к границе с Украиной – расследователи

Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы следуют "в Украину".

Источник: материал расследовательской группі Conflict Intelligence Team (CIT)

Дословно CIT: "11 января в Твиттере опубликовали видео из TikTok, снятое на Дальнем Востоке, и опознали на нем оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 "Искандер-М"…

Такие же, только менее аккуратно накрытые машины видны на другом видео, снятом в Свердловской области и выложенном 13 января.

На еще одном видео, опубликованном 11 января, мы не заметили самих пусковых установок и/или ТЗМ, но зато разглядели все те же трехосные кунги и автопоезда. На сей раз последние оказались нагружены контейнерами, по всей видимости, с ракетами комплекса "Искандер".

Детали: Расследователи уточняют, что согласно косвенной информации из открытых баз данных, эти составы с военной техникой выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады российской армии. Эти соединения, имеющие на вооружении "Искандеры", входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий.

