Лукашенко рассказал о военных учениях с Путиным и обвинил Украину в стягивании сил к границе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины".

Источник: Лукашенко 17 января, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России, передает госинформагентство БелТА.

Прямая речь: "Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами.

Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси".

Детали: Лукашенко отметил, что еще в декабре 2021 года, договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным провести внеплановые "солидные военные учения".

Он подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Балтия и Польша) и юга (Украина)".

Сообщается, что министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного учения вооруженных сил. Начнутся маневры в феврале.

Как доложил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин, все вопросы с российской стороной оговорены, точная дата еще определяется.

"Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", - поручил Лукашенко.

UPD: Служба безопасности Украины отметила манипулятивность и провокативность заявления Лукашенко о якобы наращивании украинского военного контингента у границ этой страны.

"Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы есть "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины", идет речь в комментарии спикера спецслужбы Артема Дехтяренко.

Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.

Кроме этого, Лукашенко создал мигранский кризис на границе со странами Балтии и Польшей. Украина усилила защиту границы с Беларусью, чтобы предотвратить вариант подобных провокаций с мигрантами на собственной границе. Там продолжается спецоперация "Полесье".