Нацсовет снова оштрафовал "НАШ" и идет в суд. Теперь из-за эфиров с Лукаш

Национальный совет по вопросам телерадиовещания снова оштрафовал телеканал "НАШ" из-за языка вражды в эфире.

Источник: сообщение Нацсовета по вопросам телерадиовещания

Детали: Нацсовет во время заседания в четверг признал нарушение со стороны телеканала "НАШ", которое проявлялось в "разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Речь идет о выступлении на канале бывшей министра юстиции Елены Лукаш 27 и 28 апреля.

Канал оштрафовали на 119 544,75 грн. Также Нацсовет обратился в суд об аннулировании лицензии канала "за системное нарушение законодательных норм по распространению языка вражды и неустранение нарушений после применения двух предыдущих штрафных санкций".

В Нацсовете указывают, что Лукаш утверждала, что нынешняя власть Украины и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей. Она также "всю ответственность за ведение боевых действий возлагает на политическое руководство Украины, а не на страну-агрессора".

Также члены Нацсовета указали, что Лукаш "навязывает зрителям мысль, распространяется российской пропагандой, что в Украине процветает фашизм".

Со стороны работников телеканала, как сказано в сообщении, не было попыток сбалансировать односторонность и предвзятость высказанной позиции и приведенных аргументов.

Также во время заседания Нацсовет сделал предупреждение и оштрафовала на 239 089,50 грн канал "Макси-ТВ" за ретрансляцию передач с телеканала "НАШ".

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