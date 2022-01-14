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Советник Байдена: Россия может сфабриковать повод для вторжения в Украину

Пятница, 14 января 2022, 00:21
Советник Байдена: Россия может сфабриковать повод для вторжения в Украину
ДЖЕЙК САЛЛИВАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины. 

Источник: брифинг Салливана в Белом Доме

Прямая речь: "Американские спецслужбы определили, что Россия закладывает основу для возможности сфабриковать предлог для вторжения, в том числе с помощью диверсионной деятельности и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке готовящегося нападения на российские войска на востоке Украины.

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Мы видели этот сценарий в 2014 году, и они готовят его снова".

Детали: Салливан отметил, что Соединенные Штаты "готовы в любом случае".

В то же время советник Джо Байдена отметил, что у США пока нет подтверждений того, что Россия решилась на военную агрессию против Украины.

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Относительно переговоров с Россией он заявил, что в США все еще считают, что "путь дипломатии может работать".

При этом, по его словам, США готовы к любому результату переговоров с РФ относительно безопасности в Европе.

Прямая речь: "Мы готовы к любым вариантам. Мы готовы добиваться прогресса за столом переговоров. Мы готовы делать необходимые и надлежащие шаги для защиты наших союзников, поддержки наших партнеров и жесткого ответа на любую неприкрытую агрессию, которая может произойти (относительно Украины – ред.)".

Украинская правда
Темы: СШАУкраинаРосcияВооруженные силыоружие
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