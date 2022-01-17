Британия предоставит Украине противотанковое оружие
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его правительство предоставит Украине вооружение оборонного типа.
Источник: the Guardian, Reuters
Прямая речь: "Мы приняли решение предоставить Украине оборонные системы вооружения, способные поражать легкую военную технику.
Это не оружие стратегического значения и оно не угрожает России никоим образом. Эти системы оружия используются только как средства обороны".
Детали: Министерство обороны Британии не прояснило, какой вид оружия они подразумевают. Однако эксперты, с которыми пообщались журналисты британского издания the Guardian, считают, что Украине предоставят новейшие ручные противотанковые гранатометы. По их словам, дальность стрельбы достигает нескольких сотен метров и способна хорошо поражать бронированные танки. Журналисты говорят, что теоретически один снаряд такого гранатомета может взорвать танк.
По словам экспертов, эти гранатометы несколько слабее американских противотанковых систем Javelin.
Собеседники журналистов в министерстве сообщили, что Британия также пошлет небольшое подразделение британских военных для помощи в освоении этих средств вооружения.
Уоллес также пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Лондон для обсуждения рисков эскалации войны России и Украины.
Предыстория:
- В конце декабря администрация президента США Джо Байдена "по-тихому" одобрила пакет помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. Эти деньги предназначены для закупки вооружения и техники в оборонных целях.
- Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".
- Американские и украинские разведчики заявили, что Россия готовит спецоперацию против собственных военных на временно оккупированной территории Донбасса, чтобы создать ложный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину.
- В воскресенье 16 января спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не заберет войска вблизи границ Украины, поскольку, как считают российские власти, "НАТО совершает вторжение на территории Украины". Перед этим министр иностранных дел Сергей Лавров повторил, что Россия считает неприемлемыми просьбы и требования отвести войска от Украины.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гибкость в деэскалации ситуации на украинско-российской границе должна проявить Россия, поскольку она является агрессором, а не Украина. В то же время, он подчеркнул, что в НАТО готовы вести диалог с Россией, однако не готовы идти на компромиссы касательно основополагающих принципов европейской коллективной безопасности.