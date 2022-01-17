Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его правительство предоставит Украине вооружение оборонного типа.

Источник: the Guardian, Reuters

Прямая речь: "Мы приняли решение предоставить Украине оборонные системы вооружения, способные поражать легкую военную технику.

Это не оружие стратегического значения и оно не угрожает России никоим образом. Эти системы оружия используются только как средства обороны".

Детали: Министерство обороны Британии не прояснило, какой вид оружия они подразумевают. Однако эксперты, с которыми пообщались журналисты британского издания the Guardian, считают, что Украине предоставят новейшие ручные противотанковые гранатометы. По их словам, дальность стрельбы достигает нескольких сотен метров и способна хорошо поражать бронированные танки. Журналисты говорят, что теоретически один снаряд такого гранатомета может взорвать танк.

По словам экспертов, эти гранатометы несколько слабее американских противотанковых систем Javelin.

Собеседники журналистов в министерстве сообщили, что Британия также пошлет небольшое подразделение британских военных для помощи в освоении этих средств вооружения.

Уоллес также пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Лондон для обсуждения рисков эскалации войны России и Украины.

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