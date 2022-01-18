Украинцы стали меньше доверять социологам

Уровень доверия украинцев к соцопросам снизился – в конце 2021 года данным давно работающих социологических организаций доверяли 37% респондентов, тогда как в декабре 2020 года таких было 41%.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 3-11 декабря 2021 года

Дословно социологи: "Декабрьский опрос 2021 показал, что 37% опрошенных доверяют данным давно работающих социологических организаций, 23% – не доверяют, остальные не имеют определенного мнения на этот счет.

Уровень доверия к данным социологических опросов за последние годы немного снизился (с 41% в 2020 году до 37% в 2021 году)".

Инфографика КМИС

Детали: Баланс доверия и недоверия (процент доверяющих, минус процент недоверяющих) составляет +14%, год назад он был +20%.

Социологи отмечают, что уровень доверия к результатам соцопросов организаций, которые уже давно работают и публикуют результаты своих исследований, среди украинцев за последние 17 лет сначала существенно повысился (с 36% в 2002 до 47% в 2004), затем оставался более или менее стабильным с некоторыми колебаниями (49% плюс-минус 2%) до 2017 году.

В 2018 году он снизился до 43%, а в 2021 году опрос показал снова снижение доверия.

Также за последние несколько лет снизился баланс доверия и недоверия к соцопросам с +36% в 2017 году до +14% – в 2021 году.

Инфографика КМИС

По словам гендиректора КМИС, профессора НаУКМА Владимира Паниотто, по уровню доверия социологи уступают армии, волонтерам и церкви, но опережают другие социальные институции и группы (в частности, СМИ и властные структуры).

Снижение уровня доверия, по его словам, может быть связано с методологическими проблемами самих социологов (из-за ковода и отсутствия переписи населения снижается качество исследований).

В то же время главными причинами снижения доверия Паниотто называет:

деятельность псевдо-социологических компаний, обнародующих фейковые данные;

низкий уровень социологической культуры политиков и журналистов, путающих разные виды рейтингов, сравнивающих разные виды опросов;

грязные политтехнологии, когда политические силы через подконтрольных политологов, СМИ и блоггеров сознательно уничтожают доверие к профессиональным компаниям, если результаты опроса считают невыгодными для своей политической силы.

КМИС проводит изучение отношения населения к социологическим опросам ежегодно в декабре.

Исследование проходило 3-11 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.