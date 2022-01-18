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В Украине стало больше "оранжевых" зон Covid-19

Вторник, 18 января 2022, 09:36
ФОТО PIXABAY

По состоянию на 18 января Министерство здравоохранения обозначает 4 области как оранжевую зону эпидемической опасности из-за Covid-19, остальные желтые.

Источник: данные Минздрава

Детали: Речь идет об Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областях.

В частности, на Франковщине превышены 3 показателя: количество новых случаев, уровень и динамика госпитализаций.

В Ровенской, Сумской и Черновицкой областях критический показатель новых случаев.

"Оранжевый" уровень эпиднебезопасности не отличается по нормам карантина от "желтого", он сигнализирует, что впоследствии область может попасть в "красную" зону (по решению государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям).

 

Напомним:

  • В Украине по состоянию на 16 января в оранжевой зоне эпидемической опасности были две области – Ивано-Франковская и Сумская.
  • На прошлой неделе в Украине стремительно увеличилось количество новых больных Covid-19 – недельное количество обнаруженных случаев выросло почти в два раза.
  • В Кабмине прогнозируют, что в ближайшее время количество новых больных будет расти.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусэпидзоныУкраина


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