В Украине стало больше "оранжевых" зон Covid-19
Вторник, 18 января 2022, 08:36
По состоянию на 18 января Министерство здравоохранения обозначает 4 области как оранжевую зону эпидемической опасности из-за Covid-19, остальные желтые.
Источник: данные Минздрава
Детали: Речь идет об Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областях.
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В частности, на Франковщине превышены 3 показателя: количество новых случаев, уровень и динамика госпитализаций.
В Ровенской, Сумской и Черновицкой областях критический показатель новых случаев.
"Оранжевый" уровень эпиднебезопасности не отличается по нормам карантина от "желтого", он сигнализирует, что впоследствии область может попасть в "красную" зону (по решению государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям).
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Напомним:
- В Украине по состоянию на 16 января в оранжевой зоне эпидемической опасности были две области – Ивано-Франковская и Сумская.
- На прошлой неделе в Украине стремительно увеличилось количество новых больных Covid-19 – недельное количество обнаруженных случаев выросло почти в два раза.
- В Кабмине прогнозируют, что в ближайшее время количество новых больных будет расти.
Украинская правда