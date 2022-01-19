Кибератака: чем "взламывали" госсайты и уничтожали данные – официальная версия

В Госспецсвязи сообщили, что расследуют кибератаку в ночь с 13 на 14 января 2022 года и продолжают "анализировать технические данные, полученные от пострадавших органов власти".

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

Дословно: "Продолжается расследование кибератаки на государственные информационные ресурсы, которая произошла в ночь с 13 на 14 января 2022 года. Госспецсвязи продолжает анализировать технические данные, полученные от пострадавших органов власти.

На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки.

Таким образом, с высокой вероятностью можно утверждать, что дефейс (замена отображаемой информации) вебсайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки, направленной на наибольший ущерб инфраструктуре государственных электронных ресурсов".

Предыстория: