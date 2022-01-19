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Кибератака: чем "взламывали" госсайты и уничтожали данные – официальная версия

Среда, 19 января 2022, 05:45
фото: Getty Images

В Госспецсвязи сообщили, что расследуют кибератаку в ночь с 13 на 14 января 2022 года и продолжают "анализировать технические данные, полученные от пострадавших органов власти".

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

Дословно: "Продолжается расследование кибератаки на государственные информационные ресурсы, которая произошла в ночь с 13 на 14 января 2022 года. Госспецсвязи продолжает анализировать технические данные, полученные от пострадавших органов власти.

На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки.

Таким образом, с высокой вероятностью можно утверждать, что дефейс (замена отображаемой информации) вебсайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки, направленной на наибольший ущерб инфраструктуре государственных электронных ресурсов".

Предыстория:

  • Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Действие" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.
  • В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.
  • Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России. Они объяснили, что использование чувствительных тем по истории польско-украинских отношений должно было замаскировать след русских хакеров.

Украинская правда
Темы: хакерыкибербезопасность


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