Возле Печерского суда произошла стычка, а Порошенко сходил в церковь

Возле Печерского суда столицы, где на 14.00 запланировано избрание меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, произошли столкновения между сторонниками политика и правоохранителями.

Источник: телеэфиры из-под суда, Facebook-страница Порошенко

Детали: Отмечается, что правоохранители не разрешили установить уличные печи и бочки для обогрева открытым огнем митингующим возле здания суда.

Силовики забрали бочки, вероятно, с водой, хотя организаторы акции уверяли, что источники огня будут закрыты и не будут контактировать с брусчаткой. По словам организатора, митингующие хотели зажечь печь для обогрева и приготовления чая.

фото: УП

Потом правоохранители пытались разобрать палатки сторонников Порошенко, но через несколько минут давки они оставили палатки в покое.

фото: Дмитрий ларин, УП

После этого между сторонниками Порошенко и стражами порядка началась толкотня.

В то же время сам политик опубликовал видео возле Михайловского собора и рассказал, что молился в храме.

Прямая речь Порошенко: "Сегодня очень важно обязательно быть в храме. Обязательно помолиться. Обязательно иметь доступ к святой воде. Потому что святая вода, которая освящена в этот день во время соответствующего чина, она смывает все невзгоды, все что сделано дьяволом. И она очищает, приближает, чтобы все было хорошо.

Я в восторге от того, как мы сегодня совершали общую молитву в нашем храме".

Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил "Украинской правде", что политик был в церкви до того, как начались столкновения у суда.

19 января христиане восточного обряда празднуют Крещение.

В пресс-службе полиции Киева "Украинской правде" сообщили, что под судом достаточное количество правоохранителей для обеспечения гражданского порядка, но точное количество затруднились назвать. Информацию о стычках прокомментировать не смогли.

Під судом над Порошенком поліцейські зносять встановлені намети, де учасникам акції мали роздавати бутерброди і чай pic.twitter.com/4PSHsdpojk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2022

Что было раньше: Печерский суд, который 17 января избирал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям, перенес заседание на 19 января. Председательствующий судья Алексей Соколов пробыл в совещательной комнате 5 часов.

Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. Прокуроры отмечали, что Порошенко может давить на свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства.

Сам Порошенко в интервью УП рассказал, что любая мера пресечения для него будет позором для Украины: "Это препятствование моей политической деятельности как внутри страны, так и за рубежом".

фото: ДмитрИЙ ЛарИн, УП

Предыстория:

Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.

17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

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