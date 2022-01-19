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В ДБР недовольны мерой пресечения для Порошенко: думают над апелляцией

Среда, 19 января 2022, 15:58
В ДБР недовольны мерой пресечения для Порошенко: думают над апелляцией
фото: Дмитрий Ларин, УП

Государственное бюро расследований считает, что личное обязательство, которое избрали пятому президенту Петру Порошенко, не обеспечит его должного поведения, поэтому подумывают над апелляцией.

Источник: прессслужба ГБР

Дословно: "Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования".

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Детали: В ведомстве отмечают, что в решении судья констатировал "законность и обоснованность" подозрения Порошенко.

Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. Прокуроры отмечали, что Порошенко может давить на свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства.

Сам Порошенко в интервью УП рассказал, что любая мера пресечения для него будет позором для Украины: "Это препятствование моей политической деятельности как внутри страны, так и за рубежом".

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Что было раньше: 19 января Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

На Порошенко судом возложены следующие обязанности:

  • прибытие по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;
  • не отлучаться из города Киева, Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Защита Порошенко также заявила, что планирует обжаловать решение суда.

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.
  • Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
  • Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 

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Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБРсуд
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