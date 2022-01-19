У ДБР не задоволені запобіжним заходом для Порошенка: думають над апеляцією

Державне бюро розслідувань вважає, що особисте зобов’язання, котре обрали п’ятому президенту Петру Порошенку, не забезпечить його належної поведінки, тому подумують над апеляцією.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження".

Деталі: У відомстві зазначають, що в ухвалі слідчий суддя констатував "законність та обґрунтованість" підозри Порошенку.

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

Прокурори вважали, що Порошенко може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

Сам Порошенко в інтерв’ю УП розповів, що будь-який запобіжний захід щодо нього буде соромом для України: "Це перешкоджання моїй політичній діяльності як всередині країни, так і закордоном".

Що було раніше: 19 січня Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

На Порошенка судом покладено такі обов’язки:

прибуття за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися з міста Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Захист Порошенка також заявив, що планує оскаржувати рішення суду.

Передісторія:

П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.

Порошенко підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

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