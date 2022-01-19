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У ДБР не задоволені запобіжним заходом для Порошенка: думають над апеляцією

Середа, 19 січня 2022, 15:58
У ДБР не задоволені запобіжним заходом для Порошенка: думають над апеляцією
фото: Дмитро Ларін, УП

Державне бюро розслідувань вважає, що особисте зобов’язання, котре обрали п’ятому президенту Петру Порошенку, не забезпечить його належної поведінки, тому подумують над апеляцією.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження".

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Деталі: У відомстві зазначають, що в ухвалі слідчий суддя констатував "законність та обґрунтованість" підозри Порошенку.

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

Прокурори вважали, що Порошенко може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

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Сам Порошенко в інтерв’ю УП розповів, що будь-який запобіжний захід щодо нього буде соромом для України: "Це перешкоджання моїй політичній діяльності як всередині країни, так і закордоном".

Що було раніше: 19 січня Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

На Порошенка судом покладено такі обов’язки:

  • прибуття за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
  • не відлучатися з міста Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Захист Порошенка також заявив, що планує оскаржувати рішення суду.

Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • Порошенко підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
  • Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

Читати також: "Історія "державної зради" Порошенка 

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Українська правда
Теми: ПорошенкоДБРсуд
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