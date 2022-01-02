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Умер раненый 27 декабря 20-летний боец

Воскресенье, 2 января 2022, 17:11
armyinform.com.ua

Первого января скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина, раненый снайпером в районе ООС 27 декабря.

Источник: заместитель Коростенского городского головы Наталья Чижевская в комментарии Суспільному

Детали: По ее словам, Тычина воевал на востоке Украины в составе 95 десантно-штурмовой бригады.

"27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", - сказала Чижевская.

Она рассказала, что парень окончил в Коростене школу №10. Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом.

 
Коростенский городской коллегиум

Прощание с воином состоится на центральной площади Коростеня.

Что предшествовало: 27 декабря на Донбассе оккупанты ранили двух бойцов ВСУ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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