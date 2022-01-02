Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Зеленского рассказали, когда состоится разговор с Байденом

Воскресенье, 2 января 2022, 18:31
коллаж УП

Телефонный разговор президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится в воскресенье после 22 часов по киевскому времени.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook

Дословно: "Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву".

Что предшествовало: 31 декабря в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 2 января. Зеленский подтвердил запланированный разговор в соцсети. Конкретное время не называлось.

30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. Разговор длился 50 минут. Среди прочего, обсуждалось обострение вокруг Украины.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайден
powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографика Минздрав разрешил комбинировать CoronaVac с другими вакцинами

ВИДЕОВ "Дія" запустили push-сообщения о проверке кредитной истории граждан

30-тысячный Трускавец отключили от водоснабжения

фотоЗеленский приехал в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским

В Украине разрешили бустерную дозу COVID-вакцины для людей в возрасте 60+

Верховный Суд подтвердил запрет на скандальное строительство в центре Киева

Все новости...
Зеленский
Зеленский попытается затянуть и конкурс на директора НАБУ – Шабунин
Плохой Санта для Зеленского, Порошенко, Ермака и Коломойского. 10 идей для подарков политикам
Зеленский назначил командующего Сил терробороны ВСУ
Последние новости
19:34
Кулеба поговорил с новым главой МИД Чехии о сдерживании России от новой агрессии
19:10
инфографика Минздрав разрешил комбинировать CoronaVac с другими вакцинами
19:03
В Чехии сотрудниц центра вакцинации заподозрили в подделке десятков ковид-сертификатов
18:53
Китай закрыл на карантин еще один город-миллионник из-за 3 случаев COVID-19
18:32
ВИДЕОВ "Дія" запустили push-сообщения о проверке кредитной истории граждан
18:18
Как могут измениться цены на жилье в Киеве в 2022 году – прогнозы участников рынка
18:15
Король и королева Швеции заразились коронавирусом
18:05
фотоДевушка демонстративно справила нужду под памятником Бандере во Львове
17:59
ГБР сообщило о подозрении полицейскому, совершившему в состоянии опьянения смертельное ДТП
17:39
Гривня на закрытии межбанка немного ослабла
Все новости...