Глава Казахстана заявил, что из моргов похитили тела "зарубежных боевиков"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании глав стран Организации договора коллективной безопасности заявил, что в протестах участвовали "зарубежные боевики", но их тела из моргов и с улиц забрали "другие террористы".

Источник: выступление Токаева, телеканал Хабар 24

Прямая речь Токаева: "С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников.

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Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя.

Это практика международных террористов известного происхождения. Именно так они заметают следы".

Детали: Он заявил, что целью "зарубежных боевиков" был захват власти.

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Upd. Токаев заявил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что в протестах якобы участвовали боевики "из других стран Центральной Азии, в том числе из Афганистана", сообщает "Интерфакс".

Напомним: Токаев заявлял, что боевики "применяют новую тактику" маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее.

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