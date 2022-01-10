Глава Казахстана заявил, что из моргов похитили тела "зарубежных боевиков"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании глав стран Организации договора коллективной безопасности заявил, что в протестах участвовали "зарубежные боевики", но их тела из моргов и с улиц забрали "другие террористы".
Источник: выступление Токаева, телеканал Хабар 24
Прямая речь Токаева: "С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников.
Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя.
Это практика международных террористов известного происхождения. Именно так они заметают следы".
Детали: Он заявил, что целью "зарубежных боевиков" был захват власти.
Upd. Токаев заявил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что в протестах якобы участвовали боевики "из других стран Центральной Азии, в том числе из Афганистана", сообщает "Интерфакс".
Напомним: Токаев заявлял, что боевики "применяют новую тактику" маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавилипротесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
- МВД Казахстана сообщает о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.
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