Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский попросил украинцев не паниковать: Не бежать за гречкой и спичками

Среда, 19 января 2022, 20:41
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с просьбой не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России и пообещал, что в стране будет мир и все встретят 2023 год.

Источник: обращение Зеленского на YouTube-канале Офиса президента

Детали: Президент попросил население не паниковать и критически оценивать информацию о возможном вторжении России в Украину.

По его мнению, государство-агрессор умышленно сеет панику и неуверенность в населении, чтобы ослабить возможное сопротивление и отвадить бизнес-инвесторов. Зеленский попросил сохранять достоинство и гордость, чтобы не подыгрывать агрессивным намерениям России.

В то же время он заверил, что власти тесно сотрудничают с партнерами по дипломатическому разрешению ситуации и усиливают обороноспособность украинской армии.

Прямая речь Зеленского: "А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эта опасность есть не один день. И они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было постоянное чувство тревоги.

Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками.

Что вам делать? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине.

Не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, а не эмоционально!

Не думать тревожно и постоянно "Что будет завтра, что же будет в будущем". А знать. Рассказываю.

22 января мы отметим День Соборности.

Откроем Запорожский мост. Через год – построим самую большую трассу в Украине от Ужгорода до Луганска.

Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, самолеты и танки.

Вакцинируем подавляющее большинство населения.

В апреле – отметим Пасху.

В мае как обычно – солнце, выходные, шашлыки, и конечно – День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбу. А дальше осень. Где надеюсь – мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима.

И будем готовиться к новогодним праздникам. Как обычно, 31 декабря всей семьей соберемся за столом. И я уверен, что в новогоднем обращении скажу: "Дорогие украинцы! Ну я ведь говорил? Мы молодцы!"

Мы не паниковали. Не подвергались провокациям. Мы были спокойны, сильны и встречаем следующий Новый год. Без паники. Без ужаса. Надеюсь – без вирусов. И искренне верю – без войны. Слава Украине!"

Предыстория: 

  • 19 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с Зеленским по поводу накопления российских войск вдоль украинских границ. Далее президент встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, который сказал Зеленскому, что Путин может принять агрессивные военные меры "в очень короткие сроки". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрался в Украину с визитом, а также предложил Путину и Зеленскому встретиться в Анкаре и обсудить ситуацию.
  • 19 января коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым в Госдуме России официально обратились к Путину с просьбой аннексировать в состав России временно оккупированные территории Украины.
  • Перед этим глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который является также членом комитета парламента по национальной безопасности, сказал, что "от России можно ожидать чего угодно, но причин для паники нет".
  • Американские журналисты из своих источников узнали, что администрация президента США Джо Байдена настроена "очень пессимистично" из-за наращивания российских войск вблизи Украины и всерьез рассматривает увеличение поставок оружия в Украину. В Белом доме считают, что Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент.
  • По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса русские активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание командиров.

Денис Карловский, УП
Темы: ЗеленскийРосcиявойнаОфис президентаОРДЛО


powered by lun.ua
Главное сегодня

Си Цзиньпин, вероятно, просил Путина пока не нападать на Украину, РФ это отрицает

Германия готовится эвакуировать из Украины семьи дипломатов на фоне угрозы войны

видеоУкраина готова пригласить на свою территорию войска Британии – дипломат

США эвакуируют семьи сотрудников посольства в Украине – журналист Fox News

Москва возмущена развитием украинского языка в Украине

Порошенко призвал Зеленского к объединению

Все новости...
Зеленский
Новости 19 января: мера пресечения для Порошенко, Госдума РФ и "республики" ОРДЛО
Офис президента прокомментировал меру пресечения Порошенко: Политизации дела нет
Генсек НАТО поговорил с Зеленским из-за российской угрозы
Последние новости
20:54
Си Цзиньпин, вероятно, просил Путина пока не нападать на Украину, РФ это отрицает
20:23
видеоОтныне ФЛП могут подать декларацию в приложении "Дія"
20:06
Германия готовится эвакуировать из Украины семьи дипломатов на фоне угрозы войны
19:38
Из-за оружия и "неукраинского" Крыма: посла Германии вызвали в МИД Украины
19:02
видеоУкраина готова пригласить на свою территорию войска Британии – дипломат
18:52
Командующий ВМС Германии заявил, что скандальные слова об Украине являются личным мнением
18:22
Екс-соруководитель "Нафтогаза" Отто Ватерландер нашел новую работу
18:07
США эвакуируют семьи сотрудников посольства в Украине – журналист Fox News
17:36
Ковид: в Польше рекордные 40 тысяч заражений в сутки
17:18
Москва возмущена развитием украинского языка в Украине
Все новости...