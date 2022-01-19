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Зеленский попросил украинцев не паниковать: Не бежать за гречкой и спичками

Среда, 19 января 2022, 19:41
Зеленский попросил украинцев не паниковать: Не бежать за гречкой и спичками
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с просьбой не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России и пообещал, что в стране будет мир и все встретят 2023 год.

Источник: обращение Зеленского на YouTube-канале Офиса президента

Детали: Президент попросил население не паниковать и критически оценивать информацию о возможном вторжении России в Украину.

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По его мнению, государство-агрессор умышленно сеет панику и неуверенность в населении, чтобы ослабить возможное сопротивление и отвадить бизнес-инвесторов. Зеленский попросил сохранять достоинство и гордость, чтобы не подыгрывать агрессивным намерениям России.

В то же время он заверил, что власти тесно сотрудничают с партнерами по дипломатическому разрешению ситуации и усиливают обороноспособность украинской армии.

Прямая речь Зеленского: "А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эта опасность есть не один день. И они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было постоянное чувство тревоги.

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Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками.

Что вам делать? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине.

Не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, а не эмоционально!

Не думать тревожно и постоянно "Что будет завтра, что же будет в будущем". А знать. Рассказываю.

22 января мы отметим День Соборности.

Откроем Запорожский мост. Через год – построим самую большую трассу в Украине от Ужгорода до Луганска.

Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, самолеты и танки.

Вакцинируем подавляющее большинство населения.

В апреле – отметим Пасху.

В мае как обычно – солнце, выходные, шашлыки, и конечно – День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбу. А дальше осень. Где надеюсь – мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима.

И будем готовиться к новогодним праздникам. Как обычно, 31 декабря всей семьей соберемся за столом. И я уверен, что в новогоднем обращении скажу: "Дорогие украинцы! Ну я ведь говорил? Мы молодцы!"

Мы не паниковали. Не подвергались провокациям. Мы были спокойны, сильны и встречаем следующий Новый год. Без паники. Без ужаса. Надеюсь – без вирусов. И искренне верю – без войны. Слава Украине!"

Предыстория: 

  • 19 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с Зеленским по поводу накопления российских войск вдоль украинских границ. Далее президент встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, который сказал Зеленскому, что Путин может принять агрессивные военные меры "в очень короткие сроки". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрался в Украину с визитом, а также предложил Путину и Зеленскому встретиться в Анкаре и обсудить ситуацию.
  • 19 января коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым в Госдуме России официально обратились к Путину с просьбой аннексировать в состав России временно оккупированные территории Украины.
  • Перед этим глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который является также членом комитета парламента по национальной безопасности, сказал, что "от России можно ожидать чего угодно, но причин для паники нет".
  • Американские журналисты из своих источников узнали, что администрация президента США Джо Байдена настроена "очень пессимистично" из-за наращивания российских войск вблизи Украины и всерьез рассматривает увеличение поставок оружия в Украину. В Белом доме считают, что Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент.
  • По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса русские активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание командиров.

Денис Карловский, УП
Темы: ЗеленскийРосcиявойнаОфис президентаОРДЛО
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