"Такой динамики еще не видели": во Львове 5-11 классы отправляют в онлайн из-за Covid

Во Львове с 24 января ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение из-за новой волны эпидемии Covid, позже по домам могут отправить младшие классы и воспитанников детсадов.

Источник: городской глава Львова Андрей Садовой на брифинге после заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Прямая речь Садового: "Ситуация с ковидом не просто угрожающая – такой динамики мы еще во Львове за 2 года не видели.

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Сегодня утром 27 тысяч детей не пришли в школу. Больных ориентировочно 10 тысяч, большая часть на самоизоляции и часть не пришли, потому что целые классы ушли на дистанционное обучение.

Есть просьбы от директоров школ и учительской среды, чтобы мы с понедельника на 2 недели старшие классы отправили на дистанционное обучение. Речь о 5-11-х классах.

С понедельника будем принимать решения по младшей школе. Также отправляем на дистанционное всех дошкольников".

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Детали: Это решение также касается всех кружков, продленки и музыкальных школ.

По словам Садового, во Львове нет большой заболеваемости Covid, в городе в общей сложности 304 больных, но "есть серьезный рост заболеваемости среди детей".

Он сказал, что из руководства мэрии он единственный не заболел: все его заместители и многие руководители департаментов – больны. В городе "большое количество дворников поболели, более 10% водителей общественного транспорта поболели". .

"Идет очень серьезная волна. И я понимаю, что это только начало", – сказал Садовой.

По его словам, по опыту стран ЕС, через неделю-полторы заболеваемость выйдет на пик.

Мэр призвал не выходить из дома, если есть симптомы болезни, а также перенести массовые мероприятия.

И отметил, что 21 января во Львове школы также отправили детей по домам из-за сообщений о "минировании".

Напомним: В Украине после праздников резко растет суточное количество больных Covid, доля детей среди больных в последние два дня составляет 11-12%. Наихудшая ситуация в Ивано-Франковской и Львовской области, а также в столице Киеве.

В Черновицкой области с 21 января школы перевели на дистанционное обучение через Covid-19.

Столичные власти рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционный режим работы из-за стремительного увеличения заболеваемости коронавирусом в Украине.

В Украине началась новая вспышка Covid с эпицентром на западе. В МОЗ прогнозировали, что пик новой волны придется на февраль и что будет больше случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон".