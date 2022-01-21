Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Такой динамики еще не видели": во Львове 5-11 классы отправляют в онлайн из-за Covid

Пятница, 21 января 2022, 14:52
Такой динамики еще не видели: во Львове 5-11 классы отправляют в онлайн из-за Covid
Детская больница Львова, фото с сайта горсовета - city-adm.lviv.ua

Во Львове с 24 января ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение из-за новой волны эпидемии Covid, позже по домам могут отправить младшие классы и воспитанников детсадов.

Источник: городской глава Львова Андрей Садовой на брифинге после заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Прямая речь Садового: "Ситуация с ковидом не просто угрожающая – такой динамики мы еще во Львове за 2 года не видели.

Реклама:

Сегодня утром 27 тысяч детей не пришли в школу. Больных ориентировочно 10 тысяч, большая часть на самоизоляции и часть не пришли, потому что целые классы ушли на дистанционное обучение.

Есть просьбы от директоров школ и учительской среды, чтобы мы с понедельника на 2 недели старшие классы отправили на дистанционное обучение. Речь о 5-11-х классах.

С понедельника будем принимать решения по младшей школе. Также отправляем на дистанционное всех дошкольников".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Это решение также касается всех кружков, продленки и музыкальных школ.

По словам Садового, во Львове нет большой заболеваемости Covid, в городе в общей сложности 304 больных, но "есть серьезный рост заболеваемости среди детей".

Он сказал, что из руководства мэрии он единственный не заболел: все его заместители и многие руководители департаментов – больны. В городе "большое количество дворников поболели, более 10% водителей общественного транспорта поболели". .

"Идет очень серьезная волна. И я понимаю, что это только начало", – сказал Садовой.

По его словам, по опыту стран ЕС, через неделю-полторы заболеваемость выйдет на пик.

Мэр призвал не выходить из дома, если есть симптомы болезни, а также перенести массовые мероприятия.

И отметил, что 21 января во Львове школы также отправили детей по домам из-за сообщений о "минировании".

Напомним: В Украине после праздников резко растет суточное количество больных Covid, доля детей среди больных в последние два дня составляет 11-12%. Наихудшая ситуация в Ивано-Франковской и Львовской области, а также в столице Киеве.

В Черновицкой области с 21 января школы перевели на дистанционное обучение через Covid-19.

Столичные власти рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционный режим работы из-за стремительного увеличения заболеваемости коронавирусом в Украине.

В Украине началась новая вспышка Covid с эпицентром на западе. В МОЗ прогнозировали, что пик новой волны придется на февраль и что будет больше случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019эпидемиякоронавирусСадовыйдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Covid-2019
Южная Корея отложила ослабление ограничений из-за вспышки COVID-19
Ученые выяснили, какая распространенная привычка увеличивает риск заразиться COVID-19
Ученые выяснили, почему некоторые люди бессимптомно переносят COVID-19
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: