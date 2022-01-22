Командующий ВМС Германии после заявлений об Украине лишился должности

В отставку уходит командующий ВМС Германии вицеадмирал Кай-Ахим Шенбах, спровоцировавший дипломатический скандал своими заявлениями о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

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Детали: Последствиями заявлений Шенбаха стало лишение его должности.

По данным немецкого издания, заявление об уходе он уже подал. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в свою очередь согласовала эту отставку.

Дополнено: Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина приветствует отставку командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха на фоне скандала из-за его высказывания о "российском" Крыме и об "уважении к Владимиру Путину", однако этого шага мало.

Напомним: