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Командующий ВМС Германии после заявлений об Украине лишился должности

Суббота, 22 января 2022, 21:55
Командующий ВМС Германии после заявлений об Украине лишился должности
Кай-Ахим Шенбах, фото Getty Images

В отставку уходит командующий ВМС Германии вицеадмирал Кай-Ахим Шенбах, спровоцировавший дипломатический скандал своими заявлениями о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

Источник: Bild

Детали: Последствиями заявлений Шенбаха стало лишение его должности.

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По данным немецкого издания, заявление об уходе он уже подал. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в свою очередь согласовала эту отставку.

Дополнено: Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина приветствует отставку командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха на фоне скандала из-за его высказывания о "российском" Крыме и об "уважении к Владимиру Путину", однако этого шага мало. 

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины. "Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", - сказал Шенбах.
  • Министерство иностранных дел Украины назвало категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Шенбаха.
  • Посла Германии Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины из-за заявлений Шенбаха.

Темы: скандалГерманияНАТОУкраинаКрым
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