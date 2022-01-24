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Госдеп разрешил уехать из Украины дипломатам США и обязал вывезти их семьи

Понедельник, 24 января 2022, 01:22
Госдеп разрешил уехать из Украины дипломатам США и обязал вывезти их семьи
фото Getty Images

24 января Государственный департамент Соединенных Штатов дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

Источник: заявление посольства США в Украине

Дословно: "Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен.

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Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее 30 дней".

Детали: Как говорится в заявлении, Госдепартамент принял решение разрешить выезд с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине.

"Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию" – сказано в заявлении.

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Кроме того, Государственный департамент обновил четвертый уровень опасности по поводу путешествий в Украину: "Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины".

Рекомендация в отношении путешествий уже была на четвертом уровне опасности из-за распространения COVID-19.

По данным "Украинской правды", из Украины уедут несколько сотен дипломатов США.

"Мы продолжаем подтверждать нашу поддержку украинского народа и делаем нынешний шаг, потому что привержены одному из самых высоких приоритетов Госдепартамента – безопасности наших дипломатов и американского народа.

Соединенные Штаты подчеркивают, что посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Аналогично, мы подчеркиваем, что решение о санкционированном/обязательном отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее", – отмечают в заявлении посольства США в Украине.

Что предшествовало: По данным источника, близкого к украинскому правительству, США проинформировали Украину о том, что "вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе" семей дипломатов из Киева.

Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США опровергло сообщение ряда американских СМИ о начале эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

Предыстория:

  • 19 января, выступая перед дипломатами в посольстве США в Киеве, госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.
  • 21 января агентство Bloomberg сообщало, что США размышляют над тем, следует ли эвакуировать членов семей дипломатов из Украины.
  • 18 января издание The New York Times сообщило, что Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов. 
  • Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинская сторона не получала информации от России об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ из Украины.

Украинская правда
Темы: СШАУкраина
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