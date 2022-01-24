В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в случае нового нападения России на Украину граждан проинформируют через систему оповещения.
Источник: Данилов на брифинге после заседания Совбеза
Прямая речь: "Мы не видим никаких оснований для того, чтобы сегодня было утверждение о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически (…).
В случае необходимости у нас есть система оповещения, мы ничего скрывать не будем. Вы видите, что мы все процессы доносим до вашего ведома".
Детали: Данилов напомнил, что с 30 октября 2021 года западные СМИ публикуют данные о наращивании военной мощи Россией у границ Украины, но многие сообщения не подтверждаются.
Журналист переспросил, планируется ли разъяснительная работа с населением, как вести себя в случае нападения, проводят ли профилактические осмотры защитных сооружений, бомбоубежищ и системы оповещения. Данилов внятно не ответил.
Но секретарь СНБО возразил, что система оповещения – это, как раньше, "рупор на весь город звучит", как сказал журналист.
Прямая речь Данилова: "У нас есть система оповещения, которая работает совсем другим способом, а не так, как Вы говорите. При необходимости… она находится в абсолютно рабочем состоянии. Как она проверяется? Специалисты постоянно этими вопросами занимаются.
У нас нет большого желания раздувать эту ситуацию и пугать наше общество".
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Предыстория:
- 19 января президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины не паниковать и не скупать продукты из-за возможного полномасштабного вторжения России.
- В то же время, в интервью "The Washington Post" Зеленский допустил, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, – и это будет началом крупномасштабной войны.
- Ряд стран подготовили своих дипломатов к эвакуации из Киева в случае обострения ситуации, в том числе США, Великобритания, Германия.