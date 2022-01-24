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В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО

Понедельник, 24 января 2022, 19:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в случае нового нападения России на Украину граждан проинформируют через систему оповещения.

Источник: Данилов на брифинге после заседания Совбеза

Прямая речь: "Мы не видим никаких оснований для того, чтобы сегодня было утверждение о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически (…).

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В случае необходимости у нас есть система оповещения, мы ничего скрывать не будем. Вы видите, что мы все процессы доносим до вашего ведома".

Детали: Данилов напомнил, что с 30 октября 2021 года западные СМИ публикуют данные о наращивании военной мощи Россией у границ Украины, но многие сообщения не подтверждаются.

Журналист переспросил, планируется ли разъяснительная работа с населением, как вести себя в случае нападения, проводят ли профилактические осмотры защитных сооружений, бомбоубежищ и системы оповещения. Данилов внятно не ответил.

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Но секретарь СНБО возразил, что система оповещения – это, как раньше, "рупор на весь город звучит", как сказал журналист.

Прямая речь Данилова: "У нас есть система оповещения, которая работает совсем другим способом, а не так, как Вы говорите. При необходимости… она находится в абсолютно рабочем состоянии. Как она проверяется? Специалисты постоянно этими вопросами занимаются.

У нас нет большого желания раздувать эту ситуацию и пугать наше общество".

Знать больше: Какие перспективы большой войны в Украине?

Предыстория:

  • 19 января президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины не паниковать и не скупать продукты из-за возможного полномасштабного вторжения России.
  • В то же время, в интервью "The Washington Post" Зеленский допустил, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, – и это будет началом крупномасштабной войны.
  • Ряд стран подготовили своих дипломатов к эвакуации из Киева в случае обострения ситуации, в том числе США, Великобритания, Германия.

Алена Рощенко, УП
Темы: СНБОДаниловРосcиявойна
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