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Рада сделала первый шаг к большей защите судьей ВАКС

Вторник, 16 ноября 2021, 16:51

Народные депутаты приняли за основу законопроект, дающий Антикоррупционному суду полномочия наказывать проявления неуважения к судьям.

Источник: сообщение на сайте Рады, telegram Министерства юстиции, telegram руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина

Детали: После принятия закона в целом судьи Антикоррупционного суда получат такие же полномочия, что и судьи остальных видов юрисдикции и инстанций.

Согласно тексту законопроекта, проявлениями неуважения к суду являются:

  • злостное уклонение от явки в суд;
  • неповиновение указанных лиц и других граждан распоряжению председательствующего;
  • нарушение порядка во время судебного заседания;
  • совершение любых действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам.

В то же время, ранее судьи ВАКС применяли штрафные меры за неявку или неуважение к суду.

9 ноября судьи ВАКС взыскали 80 тысяч гривен с адвокатов, представлявших интересы мэра Одессы Геннадия Труханова в суде. Адвокатов оштрафовали за неявку без уважительных причин.

В сентябре суд определил принудительный привод для подозреваемого судьи Окружного административного суда Евгения Аблова после того, как он не явился на заседание.

В апреле суд взыскал тысячу гривен с народного депутата за неприбытие на заседание.

Прямая речь Шабунина: "Сегодня в Раде рассматривали законопроект 5490 (от КМУ). Текст на полстраницы об одном – предоставить судьям ВАКС право привлекать к административной ответственности за неуважение к суду.

В любом обычном местном суде могут успокоить участника заседания админштрафом – а у ВАКС, с его влиятельными подсудимыми и мажорными адвокатами, такого права нет"

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судЦПКсуд
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