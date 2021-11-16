Рада сделала первый шаг к большей защите судьей ВАКС
Народные депутаты приняли за основу законопроект, дающий Антикоррупционному суду полномочия наказывать проявления неуважения к судьям.
Источник: сообщение на сайте Рады, telegram Министерства юстиции, telegram руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина
Детали: После принятия закона в целом судьи Антикоррупционного суда получат такие же полномочия, что и судьи остальных видов юрисдикции и инстанций.
Согласно тексту законопроекта, проявлениями неуважения к суду являются:
- злостное уклонение от явки в суд;
- неповиновение указанных лиц и других граждан распоряжению председательствующего;
- нарушение порядка во время судебного заседания;
- совершение любых действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам.
В то же время, ранее судьи ВАКС применяли штрафные меры за неявку или неуважение к суду.
9 ноября судьи ВАКС взыскали 80 тысяч гривен с адвокатов, представлявших интересы мэра Одессы Геннадия Труханова в суде. Адвокатов оштрафовали за неявку без уважительных причин.
В сентябре суд определил принудительный привод для подозреваемого судьи Окружного административного суда Евгения Аблова после того, как он не явился на заседание.
В апреле суд взыскал тысячу гривен с народного депутата за неприбытие на заседание.
Прямая речь Шабунина: "Сегодня в Раде рассматривали законопроект 5490 (от КМУ). Текст на полстраницы об одном – предоставить судьям ВАКС право привлекать к административной ответственности за неуважение к суду.
В любом обычном местном суде могут успокоить участника заседания админштрафом – а у ВАКС, с его влиятельными подсудимыми и мажорными адвокатами, такого права нет"