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У Медведчука нашли незадекларированное имущество на 73 миллиона – НАПК

Среда, 8 декабря 2021, 16:10
У Медведчука нашли незадекларированное имущество на 73 миллиона – НАПК
фото: getty images

Национальное агентство по предотвращению коррупции во время проверки декларации за 2020 год обнаружило у кума президента РФ и нардепа Виктора Медведчука незадекларированной недвижимости и автомобилей стоимостью более 73 млн гривен.

Источник: прессслужба НАПК

Дословно: "НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации одним из народных депутатов Украины на общую сумму более 73 млн гривен.

Это рекордная сумма ложных сведений, которую НАПК обнаружило во время полной проверки деклараций чиновников в этом году".

Детали: В частности, Медведчук не указал стоимость принадлежащей ему недвижимости в г. Киеве: земельного участка площадью более 6 гектаров и размещенного на ней домовладения площадью 2,9 тыс. кв. метров.

 

Проверка установила, что стоимость земельного участка – более 29 млн грн, а домовладения – 16 млн гривен.

Также не задекларирован земельный участок в АР Крым, право пользования которым имеет его жена.

Кроме того, НАПК установило, что нардеп не указал стоимость 4 автомобилей:

  • Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн гривен;
  • Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривен;
  • Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривен.
  • Renault Duster – 500 тыс. гривен.

Также не указана стоимость шести автомобилей, принадлежащих его жене.

Материалы об обнаруженных признаках преступления по ст. 366-2 УКУ (декларирование недостоверной информации) НАПК направило в Офис генпрокурора.

За недостоверное декларирование на сумму более 2000 прожиточных минимумов (более 4,5 млн грн) суд по закону может назначить ответственность в виде: штрафа от 68 тыс. до 85 тыс. гривен; общественных работ сроком от 150 до 240 часов; ограничение свободы до 2 лет.

 

Закон, который за недостоверное декларирование на значительную сумму предусматривает более суровое наказание – лишение свободы сроком до 2 лет, принят только в июне этого года.

Поэтому применять его можно будет к декларациям за 2021 год, которые должностные лица будут подавать в следующем году.

Предыстория: 

  • Нардепу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку выдвинуты два подозрения: в государственной измене Украине, связанной с добычей нефти и газа в Черном море в сговоре с оккупантами Крыма, и в госизмене, связанной с договоренностями о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса (ОРДЛО).
  • 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • 8 октября Медведчуку объявили ​​новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.
  • 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список. Причиной назвали финансирование терроризма.

Украинская правда

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Темы: МедведчукНАПКдекларации
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