"Единая Россия" просит Путина отправить оружие боевикам ОРДЛО

Глава провластной фракции "Единая Россия" в российской Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству государства с просьбой начать поставки военной продукции "республикам" боевиков на оккупированной территории Донбасса.

Источник: Васильев в видеообращении, партия

Прямая речь Васильева: "Сценарий в Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР".

Мы понимаем, что то, что сегодня "накачивают" Украину ракетными комплексами, гранатометами, другими боеприпасами, при чем, там же и появляются инструкторы – это большая опасность. Это подготовка к боевым действиям, не иначе. К боевым действиям против мирного населения.

Обстрелы Луганской, Донецкой областей увеличиваются, снова гибнут люди.

Мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне, но этого не происходит.

Нас очень беспокоит вопрос защиты жизней российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР".

Мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь "Луганской и Донецкой республикам" в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии, военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан"

Напомним: 26 января российские власти начали обсуждать возможность официальной поставки оружия боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Служба безопасности разоблачила новые факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди обнаруженного – запрещенные мины, от которых гибнут местные жители.