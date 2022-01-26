Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Единая Россия" просит Путина отправить оружие боевикам ОРДЛО

Среда, 26 января 2022, 16:59
Единая Россия просит Путина отправить оружие боевикам ОРДЛО
Путин и васильев, фото: риа новости

Глава провластной фракции "Единая Россия" в российской Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству государства с просьбой начать поставки военной продукции "республикам" боевиков на оккупированной территории Донбасса.

Источник: Васильев в видеообращении, партия

Прямая речь Васильева: "Сценарий в Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР".

Реклама:

Мы понимаем, что то, что сегодня "накачивают" Украину ракетными комплексами, гранатометами, другими боеприпасами, при чем, там же и появляются инструкторы – это большая опасность. Это подготовка к боевым действиям, не иначе. К боевым действиям против мирного населения.

Обстрелы Луганской, Донецкой областей увеличиваются, снова гибнут люди.

Мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне, но этого не происходит.

ВИДЕО ДНЯ

Нас очень беспокоит вопрос защиты жизней российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР".

Мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь "Луганской и Донецкой республикам" в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии, военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан"

Напомним: 26 января российские власти начали обсуждать возможность официальной поставки оружия боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Служба безопасности разоблачила новые факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди обнаруженного – запрещенные мины, от которых гибнут местные жители.

Роман Петренко, УП
Темы: РосcияПутинвойнаОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
С сайта Минобороны РФ удалили данные о Суровикине
Суд ЕС отказал приближенному к Путину олигарху в отмене санкций
В Сингапуре заблокировали счета подозреваемого в отмывании денег в швейцарских банках
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: