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Фирташ призвал Украину отказаться от стремления в НАТО

Четверг, 27 января 2022, 16:48
Дмитрий фирташ, фото: gettyimages

Олигарх Дмитрий Фирташ призвал Украину отказаться от пути к членству в НАТО и объявить нейтралитет, потому что от этого "выиграют все".

Источник: журналист Сергей Лещенко со ссылкой на статью адвоката Фирташа Ленни Девис в Medium, KyivPost

Прямая речь Фирташа: "Мой вопрос сегодня таков: почему Украина должна быть вынуждена выбирать между Анти-Россия и членством в НАТО или пророссийской ориентацией и Анти-НАТО? Почему мы не можем быть нейтральными — "Швейцарией Евразии"? Это соответствовало бы историческому положению Украины, уходящей корнями в средневековье, на торговом перекрестке между Европой и Азией", - сказано в статье Фирташа.

Это моя точка зрения по поводу нынешнего кризиса:  Америка, Европа и Россия могут извлечь выгоду из нейтральной Украины в качестве экономических и торговых партнеров.

Я почти не сомневаюсь, что говорю от имени многих украинцев, которые хотели бы иметь лучшее из обоих миров — нейтралитет, торговлю со всеми и хорошие отношения со всеми. И почему бы нет? Это означало бы больше рабочих мест и процветание для Украины. Нейтральная Украина не должна рассматриваться как угроза Америке, Европе или России".

Детали: Издание Kyiv Post сообщило, что Фирташ им предлагал оппубликовать такую же статью.

Издание отказалось ее публиковать, поскольку олигарх продвигает "требование Путина о том, чтобы Украина была оставлена ​​Западом".

Напомним: НАТО в своем письменном ответе России на её ультиматумы о "гарантиях безопасности" отказалось обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Темы: ФирташУкраинаНАТОКонституция


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