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Резников рассказал, как возросло количество войск России у границы с декабря

Пятница, 28 января 2022, 09:49
Резников рассказал, как возросло количество войск России у границы с декабря
Алексей Резников, иллюстративный фото Минобороны

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной Россия разместила около 112 тысяч военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – около 130 тысяч, что на 20 тысяч больше, чем в декабре.

Источник: Резников в Верховной Раде во время часа правительства

Прямая речь: "По состоянию на данный момент не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые заметно отличались бы от того, что происходило весной прошлого года перед Пасхой. Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, это ситуация в Беларуси.

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Что кардинально отличающаяся – это интенсивность гибридных мероприятий, в первую очередь информационных, а также влияние этих мероприятий на макроэкономическую ситуацию".

Детали: По словам Резникова, такие сообщения – это средство давления, причем "не только и не столько Украину".

Министр обороны также отметил, что есть отличия в цифрах разных разведок о силах РФ у границ Украины, и они связаны "с расстоянием и трактовкой этого расстояния": кто-то указывает расстояния до 200 км от границы, как Украина, а кто-то – до 400 км.

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Прямая речь: "В начале декабря мы наблюдали за 41 батальонно-тактической группой и другими подразделениями российской армии, которые насчитывали 94 тысячи человек, с авиационной и морской компонентой это было около 110 тысяч.

Сейчас мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тысяч человек, а с морским и авиационным компонентом – это около 130 тысяч человек.

В апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия, составил 126 тысяч человек. Следовательно, количество тогда и сейчас соразмерно. Несоразмерна реакция".

Детали: Резников добавил, что Россия стянула на 300 танков больше, чем весной.

Но у украинских военных уже есть современные противотанковые средства – это "Стугна", Корсар, Джавелин, NLAW, и их количество "на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней".

Министр заявил, что количество военной помощи он озвучить не может, но оно "гораздо оптимистичнее, чем то, что звучало в СМИ".

Резников вспомнил, что 6 больших десантных кораблей из Северного и Балтийского флотов РФ вошли в Средиземное море и могут войти в Черное море.

"Мы знаем, какие подразделения морской пехоты находятся у них на борту, и еще лучше об этом знает авианосная группа Военно-морского флота США", - заявил министр.

Он добавил, что военные просчитывают все возможные сценарии, поэтому любые прогнозы относительно сроков эскалации – только варианты развития событий.

Предыстория: 

  • С конца октября западные СМИ и разведки сообщают о наращивании военной мощи Россией у границ Украины и перебрасывании техники и бойцов даже с Дальнего Востока под предлогом военных учений Беларуси и России. 
  • По данным украинской разведки, на начало ноября 2021 года у границ Украины и ее оккупированных территорий было сосредоточено порядка 90 тысяч военных.
  • Американская разведка прогнозировала, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военнослужащих.
  • Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что атака может включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, в Одессе и Мариуполе, а также с севера – от Беларуси.
  • Сперва разведки считали наиболее вероятным временем нападения конец января, теперь речь идет о феврале. В Госдепе США считают, что на планы президента РФ Владимира Путина могла повлиять просьба главы Китая Си Цзиньпина не атаковать Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcиявойнаРезниковВерховная Рада
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