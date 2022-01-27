Зеленский закончил долгий телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден завершили телефонный разговор.

Источник: twitter-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Провел длинный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее".

Детали: Кроме того, Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление военной помощи. Еще одна часть пакета помощи должна поступить в Украину.

По его словам, стороны обсудили возможность финансовой поддержки Украины.

Это второй разговор президентов за последний месяц.

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