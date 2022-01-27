Зеленский закончил долгий телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден завершили телефонный разговор.

Источник: twitter-страница Зеленского, сайт Белого дома

Прямая речь Зеленского: "Провел длинный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее".

Реклама:

Детали: Кроме того, Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление военной помощи. Еще одна часть пакета помощи должна поступить в Украину.

В сообщении Белого дома отмечено, что США рассматривают возможность расширения макроэкономической помощи для Украины. Байден напомнил, что США в течение 2021 года в разных программах предоставило Украине более 500 миллионов долларов.

Президент США также подчеркнул, что американское посольство США в Киеве работает и открыто для посетителей, несмотря на инструкции Государственного департамента для семей дипломатов покинуть территорию Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Байден заверил Зеленского, что США верны принципу "ничего об Украине без Украины" и будут принимать неотложные меры в случае вторжения России на территорию Украины.

Это второй разговор президентов за последний месяц.

Предыстория: