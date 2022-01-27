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Зеленский закончил долгий телефонный разговор с Байденом

Четверг, 27 января 2022, 22:12
Зеленский закончил долгий телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден завершили телефонный разговор.

Источник: twitter-страница Зеленского, сайт Белого дома

Прямая речь Зеленского: "Провел длинный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее".

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Детали: Кроме того, Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление военной помощи. Еще одна часть пакета помощи должна поступить в Украину.

В сообщении Белого дома отмечено, что США рассматривают возможность расширения макроэкономической помощи для Украины. Байден напомнил, что США в течение 2021 года в разных программах предоставило Украине более 500 миллионов долларов.

Президент США также подчеркнул, что американское посольство США в Киеве работает и открыто для посетителей, несмотря на инструкции Государственного департамента для семей дипломатов покинуть территорию Украины.

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Байден заверил Зеленского, что США верны принципу "ничего об Украине без Украины" и будут принимать неотложные меры в случае вторжения России на территорию Украины.

Это второй разговор президентов за последний месяц.

Предыстория:

  • 9 декабря 2021 Зеленский говорил с Байденом по телефону полтора часа. Тогда разговор касался прежде всего увеличения российских войск на украинских границах и необходимости проведения реформ украинским правительством. По словам Зеленского, Байден рассказал ему, о чем разговаривал с Путиным 7 декабря, а Зеленский поделился новостями о ситуации на Донбассе.
  • Впоследствии 3 января стороны снова поговорили по телефону о российской угрозе и содержании переговоров США и НАТО с Россией. Байден заверил Зеленского, что американские дипломаты не будут принимать никаких решений об Украине без представителей Украины.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал письменные ответы США на гарантии, которые требовал Кремль. Он сказал, что Соединенные Штаты не дали ответа на главный вопрос в российских документах.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что в ответе США расписали возможные пункты дипломатического пути, как добиться прозрачности и предсказуемости в отношениях, если Россия выберет путь деэскалации с Украиной. К тому же он заверил, что США твердо стоят на том, что независимые государства сами вправе выбирать свой путь.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайденСШАвойна
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