Зеленский закончил долгий телефонный разговор с Байденом
Четверг, 27 января 2022, 23:12
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден завершили телефонный разговор.
Источник: twitter-страница Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Провел длинный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее".
Детали: Кроме того, Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление военной помощи. Еще одна часть пакета помощи должна поступить в Украину.
По его словам, стороны обсудили возможность финансовой поддержки Украины.
Это второй разговор президентов за последний месяц.
Предыстория:
- 9 декабря 2021 Зеленский говорил с Байденом по телефону полтора часа. Тогда разговор касался прежде всего увеличения российских войск на украинских границах и необходимости проведения реформ украинским правительством. По словам Зеленского, Байден рассказал ему, о чем разговаривал с Путиным 7 декабря, а Зеленский поделился новостями о ситуации на Донбассе.
- Впоследствии 3 января стороны снова поговорили по телефону о российской угрозе и содержании переговоров США и НАТО с Россией. Байден заверил Зеленского, что американские дипломаты не будут принимать никаких решений об Украине без представителей Украины.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал письменные ответы США на гарантии, которые требовал Кремль. Он сказал, что Соединенные Штаты не дали ответа на главный вопрос в российских документах.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что в ответе США расписали возможные пункты дипломатического пути, как добиться прозрачности и предсказуемости в отношениях, если Россия выберет путь деэскалации с Украиной. К тому же он заверил, что США твердо стоят на том, что независимые государства сами вправе выбирать свой путь.
Украинская правда