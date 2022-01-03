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Байден пообещал Зеленскому "решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину"

Понедельник, 3 января 2022, 00:13

Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Белый дом

Дословно: "Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину".

Детали: По сообщению Белого дома, президенты выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе из двустороннего диалога о стратегической стабильности в рамках Совета НАТО-Россия и сотрудничестве в Европе.

Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу "ничего о вас без вас".

Он подтвердил поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.

Байден также подчеркнул поддержку мер по деэскалации напряжения на Донбассе и имплементации Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата.

Предыстория:

  • 30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. Разговор длился 50 минут.
  • Байден в разговоре с Путиным "дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину". В то же время, Путин сказал, что санкции против РФ могут привести к разрыву отношений между странами.
  • Переговоры между США и Россией, которая предъявила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января. 
  • 7 декабря Байден и Путин провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной. Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.
  • После этого 9 декабря состоялся разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, длившийся полтора часа.

Украинская правда
Темы: БайденЗеленский
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