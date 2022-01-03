Байден пообещал Зеленскому "решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину"
Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: Белый дом
Дословно: "Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину".
Детали: По сообщению Белого дома, президенты выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе из двустороннего диалога о стратегической стабильности в рамках Совета НАТО-Россия и сотрудничестве в Европе.
Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу "ничего о вас без вас".
Он подтвердил поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.
Байден также подчеркнул поддержку мер по деэскалации напряжения на Донбассе и имплементации Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата.
Предыстория:
- 30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. Разговор длился 50 минут.
- Байден в разговоре с Путиным "дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину". В то же время, Путин сказал, что санкции против РФ могут привести к разрыву отношений между странами.
- Переговоры между США и Россией, которая предъявила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.
- 7 декабря Байден и Путин провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной. Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.
- После этого 9 декабря состоялся разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, длившийся полтора часа.