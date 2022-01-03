Байден пообещал Зеленскому "решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину"

Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Белый дом

Дословно: "Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину".

Детали: По сообщению Белого дома, президенты выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе из двустороннего диалога о стратегической стабильности в рамках Совета НАТО-Россия и сотрудничестве в Европе.

Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу "ничего о вас без вас".

Он подтвердил поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.

Байден также подчеркнул поддержку мер по деэскалации напряжения на Донбассе и имплементации Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата.

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