РФ должна отвести войска от Украины и с оккупированных территорий – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Россию отвести войска от границ Украины и с временно оккупированных территорий.

Источник: Кулеба в Twitter

If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2022

Дословно: "Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия – единственный ответственный путь".

Детали: Кулеба также выразил благодарность главе МИД Великобритании Лиз Трасс за решительную позицию по сдерживанию РФ.

"Великобритания продолжает демонстрировать лидерство в глобальных усилиях по сдерживанию России от дальнейшей агрессии. Такие меры, как введение санкций против российских финансовых интересов в Великобритании, могут нанести болезненный удар России", - отметил Кулеба.

Что предшествовало: Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала расширение санкций, с которыми столкнется Владимир Путин и его окружение, если Россия решится на новое вторжение в Украину.