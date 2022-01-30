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РФ должна отвести войска от Украины и с оккупированных территорий – Кулеба

Воскресенье, 30 января 2022, 19:51
РФ должна отвести войска от Украины и с оккупированных территорий – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Россию отвести войска от границ Украины и с временно оккупированных территорий.

Источник: Кулеба в Twitter

Дословно: "Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия – единственный ответственный путь".

Детали: Кулеба также выразил благодарность главе МИД Великобритании Лиз Трасс за решительную позицию по сдерживанию РФ.

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"Великобритания продолжает демонстрировать лидерство в глобальных усилиях по сдерживанию России от дальнейшей агрессии. Такие меры, как введение санкций против российских финансовых интересов в Великобритании, могут нанести болезненный удар России", - отметил Кулеба.

Что предшествовало: Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала расширение санкций, с которыми столкнется Владимир Путин и его окружение, если Россия решится на новое вторжение в Украину. 

Украинская правда
Темы: Кулеба ДмитрийРосcияВеликобритания
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