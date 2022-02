РФ має відвести війська від України та з окупованих територій – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Росію відвести війська від кордонів України та з тимчасово окупованих територій.

Джерело: Кулеба у Twitter

If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way.