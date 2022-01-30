РФ має відвести війська від України та з окупованих територій – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Росію відвести війська від кордонів України та з тимчасово окупованих територій.

Джерело: Кулеба у Twitter

If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way. Реклама: January 30, 2022

Дослівно: "Якщо російські офіційні особи серйозно заявляють, що не хочуть нової війни, Росія має продовжити дипломатичну взаємодію та вивести збройні сили, які вона зосередила вздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях України. Дипломатія – єдиний відповідальний шлях".

Деталі: Кулеба також висловив подяку главі МЗС Великобританії Ліз Трасс за рішучу позицію щодо стримування РФ.

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"Великобританія продовжує демонструвати лідерство у глобальних зусиллях щодо стримування Росії від подальшої агресії. Такі заходи, як запровадження санкцій проти російських фінансових інтересів у Великій Британії, можуть завдати болючого удару Росії", - зазначив Кулеба.

Що передувало: Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс анонсувала розширення санкцій, з якими зіткнеться Володимир Путін та його оточення, якщо Росія зважиться на нове вторгнення в Україну.