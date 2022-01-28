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Зеленский встретился с иностранными послами: попросил не уезжать из Украины

Пятница, 28 января 2022, 21:28
Зеленский встретился с иностранными послами: попросил не уезжать из Украины
Послы на мероприятии Офиса президента. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский встретился с послами и попросил их не уезжать из Украины на фоне угрозы российского вторжения.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать. Как именно? Самое простое – быть с нами, быть в Украине. Я благодарю всех вас, наших друзей и партнеров, которые сегодня стоят с нами бок о бок. Дипломатические миссии которых в Украине продолжают работать в обычном режиме. Это присутствие – многозначительное и красноречивее тысячи слов.

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Я благодарен тем государствам, которые уже заявили о готовности предоставить Украине именно такую ​​поддержку. Но еще одна форма помощи, которая по своему значению не уступает вооружению и финансам – это мировая уверенность в Украине. Сигналы о стабильности, надежности Украины как партнера. Тем более, когда для этого есть все основания".

Детали: Зеленский подчеркнул, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину существует с 2014 года. В то же время он заверил, что руководство государства осознает все риски нынешней ситуации.

По мнению президента, содействие паническим и тревожным настроениям наносит Украине не меньшие экономические потери, чем прямые военные действия.

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Кроме того, он поблагодарил партнеров и союзников за оказание военной, экономической и политической поддержки. 

На мероприятии присутствовало 80 послов иностранных государств и руководителей представительств международных организаций. Перед послами также выступили премьер-министр Денис Шмигаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которые заверили, что Украина нуждается в политической поддержке от Запада и стабильности экономики для уверенности инвесторов.

Предыстория: 

  • Ранее Министерство иностранных дел Украины просило западные посольства "не нагнетать" ситуацию.
  • 26 января американское посольство в Украине опубликовало сообщение, что гражданам США советуют настойчиво рассмотреть возможность немедленного отъезда из Украины из-за "непредсказуемой" ситуации с российским нападением.
  • 24 января Госдеп обязал членов семей американских дипломатов вернуться домой из Украины, а также разрешил возвращение в Штаты дополнительного персонала в посольстве в Киеве.
  • Великобритания, Канада и Австралия разрешили вернуться домой части своих сотрудников в посольствах в Украине. В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение этих четырех стран "преждевременным".
  • 25 января самолетом привезли в Украину дежурную часть вооруженной помощи США, в том числе около 300 противотанковых комплексов Javelin. В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов, в том числе около 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть, "более 80 тонн оружия". Великобритания решила предоставить Украине несколько тысяч новых противотанковых гранатометов NLAW.

Украинская правда
Темы: Зеленскийвойнадипломатические отношения
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