Зеленский встретился с иностранными послами: попросил не уезжать из Украины
Президент Владимир Зеленский встретился с послами и попросил их не уезжать из Украины на фоне угрозы российского вторжения.
Источник: Офис президента
Прямая речь Зеленского: "Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать. Как именно? Самое простое – быть с нами, быть в Украине. Я благодарю всех вас, наших друзей и партнеров, которые сегодня стоят с нами бок о бок. Дипломатические миссии которых в Украине продолжают работать в обычном режиме. Это присутствие – многозначительное и красноречивее тысячи слов.
Я благодарен тем государствам, которые уже заявили о готовности предоставить Украине именно такую поддержку. Но еще одна форма помощи, которая по своему значению не уступает вооружению и финансам – это мировая уверенность в Украине. Сигналы о стабильности, надежности Украины как партнера. Тем более, когда для этого есть все основания".
Детали: Зеленский подчеркнул, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину существует с 2014 года. В то же время он заверил, что руководство государства осознает все риски нынешней ситуации.
По мнению президента, содействие паническим и тревожным настроениям наносит Украине не меньшие экономические потери, чем прямые военные действия.
Кроме того, он поблагодарил партнеров и союзников за оказание военной, экономической и политической поддержки.
На мероприятии присутствовало 80 послов иностранных государств и руководителей представительств международных организаций. Перед послами также выступили премьер-министр Денис Шмигаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которые заверили, что Украина нуждается в политической поддержке от Запада и стабильности экономики для уверенности инвесторов.
Предыстория:
- Ранее Министерство иностранных дел Украины просило западные посольства "не нагнетать" ситуацию.
- 26 января американское посольство в Украине опубликовало сообщение, что гражданам США советуют настойчиво рассмотреть возможность немедленного отъезда из Украины из-за "непредсказуемой" ситуации с российским нападением.
- 24 января Госдеп обязал членов семей американских дипломатов вернуться домой из Украины, а также разрешил возвращение в Штаты дополнительного персонала в посольстве в Киеве.
- Великобритания, Канада и Австралия разрешили вернуться домой части своих сотрудников в посольствах в Украине. В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение этих четырех стран "преждевременным".
- 25 января самолетом привезли в Украину дежурную часть вооруженной помощи США, в том числе около 300 противотанковых комплексов Javelin. В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов, в том числе около 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть, "более 80 тонн оружия". Великобритания решила предоставить Украине несколько тысяч новых противотанковых гранатометов NLAW.