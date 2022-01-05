У Путина говорят, что Казахстан не просил у России помощи

В Кремле говорят, что Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в ряде крупных городов, и заявили, что против вмешательства кого-либо извне.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА "Новости", МИД РФ

Детали: Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России.

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Прямая речь: "Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы... Важно, чтобы никто не вмешивался извне".

Детали: О ситуации в Казахстане высказались и в российском МИДе, поддержав президента: "Внимательно следим за событиями в братской соседней стране. Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих".

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