У Путина говорят, что Казахстан не просил у России помощи
В Кремле говорят, что Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в ряде крупных городов, и заявили, что против вмешательства кого-либо извне.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА "Новости", МИД РФ
Детали: Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России.
Прямая речь: "Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы... Важно, чтобы никто не вмешивался извне".
Детали: О ситуации в Казахстане высказались и в российском МИДе, поддержав президента: "Внимательно следим за событиями в братской соседней стране. Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих".
Предыстория:
- Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые недовольства начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.
- После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.
- Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
- Столкновения продолжаются, в Алматы люди захватили акимат (администрацию).
- 5 января Токаев объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане.