В Казахстане продолжаются столкновения, в Алматы люди захватили администрацию

В Казахстане в городе Алматы продолжаются столкновения, люди штурмовали и захватили здание администрации, а в городе Актобе силовики оттеснили людей от здания акимата.

Источник: "Интерфакс-Украина", посты в Twitter litator

Детали: В центральной части Алматы в среду произошли столкновения митингующих с полицией.

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По данным корреспондента "Интерфакса", протестующие пытались пройти через дворы на улицу Байтурсинова. Полиция стала применять против них спецсредства.

Взрывались светошумовые гранаты, был ранен сотрудник полиции.

Люди штурмуют здание администрации Алматы, силовики пытаются сдерживать протестующих.

Саме в цей час триває штурм будівлі адміністрації Алмати.

Співробітники акимату знімають події зі своїх кабінетів.

Силовики намагаються стримувати протестуючих. pic.twitter.com/9rzJIixwgf — litator (@litator25) January 5, 2022

Тысячи протестующих прорвали оцепление полиции на площади Республики Алматы. Демонстранты вооружились резиновыми дубинками и заняли акимат (региональный орган исполнительной власти). Были выбиты окна и двери.

Протестующие в Алматы прямо на улице отобрали оружие у силовика.🤔 pic.twitter.com/L8XIReBgdU — Alexander (@avaza1972) January 5, 2022

В здании администрации начался пожар.

Также загорелось здание прокуратуры.

Загорелся офис партии "Нур Отан", который находится в здании бизнес-центра "Айсултан" по улице Толе-би, а также здание резиденции президента Казахстана.

Более того, был ранен силовик.

Похоже протестующие в Казахстане стреляют в военных, сослуживцы оттаскивают раненого.🤔 pic.twitter.com/iJhjZpeE0k — Alexander (@avaza1972) January 5, 2022

В Актобе силовики оттеснили людей от здания акимата, но штурм возобновился.

В Актобе полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые пытались прорваться в акимат.

Люди, которые простояли ночь перед областным акиматом, днем 5 января разбили окна здания и попытались пройти внутрь, в этот момент силовики использовали спецсредства для разгона.

Корреспондент "Азаттыка" видела несколько человек с травмами ног, когда приехали "скорые".

В среду в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях был введен режим чрезвычайного положения.

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