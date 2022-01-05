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В Казахстане продолжаются столкновения, в Алматы люди захватили администрацию

Среда, 5 января 2022, 11:00
Акимат Алматы, фото из Twitter litator

В Казахстане в городе Алматы продолжаются столкновения, люди штурмовали и захватили здание администрации, а в городе Актобе силовики оттеснили людей от здания акимата.

Источник: "Интерфакс-Украина", посты в Twitter litator

Детали: В центральной части Алматы в среду произошли столкновения митингующих с полицией.

По данным корреспондента "Интерфакса", протестующие пытались пройти через дворы на улицу Байтурсинова. Полиция стала применять против них спецсредства.

Взрывались светошумовые гранаты, был ранен сотрудник полиции.

Люди штурмуют здание администрации Алматы, силовики пытаются сдерживать протестующих.

Тысячи протестующих прорвали оцепление полиции на площади Республики Алматы. Демонстранты вооружились резиновыми дубинками и заняли акимат (региональный орган исполнительной власти). Были выбиты окна и двери. 

В здании администрации начался пожар.

Также загорелось здание прокуратуры.

Загорелся офис партии "Нур Отан", который находится в здании бизнес-центра "Айсултан" по улице Толе-би, а также здание резиденции президента Казахстана.

Более того, был ранен силовик.

В Актобе силовики оттеснили людей от здания акимата, но штурм возобновился.

В Актобе полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые пытались прорваться в акимат. 

Люди, которые простояли ночь перед областным акиматом, днем 5 января разбили окна здания и попытались пройти внутрь, в этот момент силовики использовали спецсредства для разгона. 

Корреспондент "Азаттыка" видела несколько человек с травмами ног, когда приехали "скорые".

В среду в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях был введен режим чрезвычайного положения.

Предыстория:

  • 2 января в Казахстане начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, уже к 4 января они переросли в массовые протесты с экономическими и политическими требованиями.
  • 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками, были задержаны две сотни людей.
  • Президент страны Касим-Жомарт Токаев объявил в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

УП, обновлено в 12:02
Темы: Казахстанакциимитинги
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