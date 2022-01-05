В Казахстане продолжаются столкновения, в Алматы люди захватили администрацию
В Казахстане в городе Алматы продолжаются столкновения, люди штурмовали и захватили здание администрации, а в городе Актобе силовики оттеснили людей от здания акимата.
Источник: "Интерфакс-Украина", посты в Twitter litator
Детали: В центральной части Алматы в среду произошли столкновения митингующих с полицией.
По данным корреспондента "Интерфакса", протестующие пытались пройти через дворы на улицу Байтурсинова. Полиция стала применять против них спецсредства.
Взрывались светошумовые гранаты, был ранен сотрудник полиции.
В Алмати тривають сутички. #Kazakhstan pic.twitter.com/9E3BvkkRwR— litator (@litator25) January 5, 2022
Люди штурмуют здание администрации Алматы, силовики пытаются сдерживать протестующих.
Саме в цей час триває штурм будівлі адміністрації Алмати.— litator (@litator25) January 5, 2022
Співробітники акимату знімають події зі своїх кабінетів.
Силовики намагаються стримувати протестуючих. pic.twitter.com/9rzJIixwgf
Тысячи протестующих прорвали оцепление полиции на площади Республики Алматы. Демонстранты вооружились резиновыми дубинками и заняли акимат (региональный орган исполнительной власти). Были выбиты окна и двери.
Протестующие в Алматы прямо на улице отобрали оружие у силовика.🤔 pic.twitter.com/L8XIReBgdU— Alexander (@avaza1972) January 5, 2022
В здании администрации начался пожар.
Также загорелось здание прокуратуры.
Алматинська міська прокуратура зараз. #Kazakhstan pic.twitter.com/UEjjZbSLmP— litator (@litator25) January 5, 2022
Загорелся офис партии "Нур Отан", который находится в здании бизнес-центра "Айсултан" по улице Толе-би, а также здание резиденции президента Казахстана.
Более того, был ранен силовик.
Похоже протестующие в Казахстане стреляют в военных, сослуживцы оттаскивают раненого.🤔 pic.twitter.com/iJhjZpeE0k— Alexander (@avaza1972) January 5, 2022
В Актобе силовики оттеснили людей от здания акимата, но штурм возобновился.
Штурм акимату в Актобе відновився. #Kazakhstan pic.twitter.com/43ab58jXiK— litator (@litator25) January 5, 2022
В Актобе полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые пытались прорваться в акимат.
Люди, которые простояли ночь перед областным акиматом, днем 5 января разбили окна здания и попытались пройти внутрь, в этот момент силовики использовали спецсредства для разгона.
Корреспондент "Азаттыка" видела несколько человек с травмами ног, когда приехали "скорые".
В среду в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях был введен режим чрезвычайного положения.
Предыстория:
- 2 января в Казахстане начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, уже к 4 января они переросли в массовые протесты с экономическими и политическими требованиями.
- 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками, были задержаны две сотни людей.
- Президент страны Касим-Жомарт Токаев объявил в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.
- Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.