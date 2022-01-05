Протесты в Казахстане: Лукашенко созвонился с Путиным и Токаевым

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с главами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

Источник: пресс-служба Лукашенко 5 января

Детали: Отмечается, что Лукашенко, которого США и ЕС не признают законно избранным президентом Беларуси поговорил сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами. Стороны провели консультации по ситуации в Казахстане.

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Дословно: "В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ".

Предысторыя:

Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые акции начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ. Власти применили к протестующим силу, в стране был ограничен доступ к интернету.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию).

В Кремле говорят, что Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в ряде крупных городов, и заявили, что против вмешательства кого-либо извне.

Преемник Назарбаева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении заявил, что возглавил Совбез страны, и пообещал жесткие действия против "бандитных элементов". Вечером 5 января казахстанские СМИ сообщили о введении чрезвычайного положения по всей стране.