Протесты в Казахстане: Лукашенко созвонился с Путиным и Токаевым

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с главами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

Источник: пресс-служба Лукашенко 5 января

Детали: Отмечается, что Лукашенко, которого США и ЕС не признают законно избранным президентом Беларуси поговорил сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами. Стороны провели консультации по ситуации в Казахстане.

Дословно: "В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ".

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