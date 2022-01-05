Офис генпрокурора объяснил арест отдельных счетов "АрселорМиттал"

В Офисе генпрокурора говорят, что арест на безналичные средства на отдельных счетах ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" наложен только на деньги, признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве и в пределах суммы вероятного ущерба.

Источник: разъяснение ОГП в Telegram

Дословно: "По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.

Согласно материалам уголовного производства установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы".

Детали: В ОГП напоминают, что в рамках этого уголовного производства действующему финансовому директору – главному бухгалтеру предприятия в ноябре 2021 года было объявлено о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены заключениями комплексной судебной экспертизы.

Указано, что ходатайство об аресте счетов общества было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации.

Отмечается, что все процессуальные действия происходят исключительно в рамках действующего законодательства и внутри уголовного производства.