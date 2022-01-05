Офіс генпрокурора пояснив арешт окремих рахунків "АрселорМіттал"

В Офісі генпрокурора кажуть, що арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" накладено лише на кошти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та в межах суми ймовірно завданої шкоди.

Джерело: роз’яснення ОГП в Telegram

Дослівно: "За клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора накладено арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, в межах суми встановлених заподіяних збитків.

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Згідно з матеріалами кримінального провадження, встановлено, що з цих рахунків не проводилися відрахування зі сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, а також для виплати заробітної плати".

Деталі: В ОГП нагадують, що в рамках цього кримінального провадження чинному фінансовому директору – головному бухгалтеру підприємства в листопаді 2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення та умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства, підозрюваний вніс завідомо неправдиві відомості до декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин родовищ залізних руд, тим самим ухилившись від сплати до бюджету рентної плати на суму понад 2,24 млрд грн. Злочинні дії та відповідна сума збитків державі підтверджені висновками комплексної судової експертизи.

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Вказано, що клопотання про арешт рахунків товариства було подано прокурором з метою відшкодування шкоди, завданої бюджету України, та забезпечення спеціальної конфіскації.

Наголошується, що всі процесуальні дії відбуваються виключно в рамках чинного законодавства і в межах кримінального провадження.