Премьер Армении заявил, что в Казахстан направляются "миротворцы ОДКБ"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки.

Источник: Пашинян в Facebook

Прямая речь: "В связи с обращением президента Республики Казахстан К.-Ж.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".

Напомним: Организация договора о коллективной безопасности – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО.

Что предшествовало: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил глав стран ОДКБ оказать помощь Казахстану, беспорядки в стране он сравнил с террористической угрозой.

Предысторыя: