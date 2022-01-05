Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Премьер Армении заявил, что в Казахстан направляются "миротворцы ОДКБ"

Среда, 5 января 2022, 23:42
Путин и Пашинян. фото с сайта yerevan.today

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки.

Источник: Пашинян в Facebook

Прямая речь: "В связи с обращением президента Республики Казахстан К.-Ж.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".

Напомним: Организация договора о коллективной безопасности – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО.

Что предшествовало: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил глав стран ОДКБ оказать помощь Казахстану, беспорядки в стране он сравнил с террористической угрозой.

Предысторыя:

  • Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые акции начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ. Власти применили к протестующим силу, в стране был ограничен доступ к интернету.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию).
  • Преемник Назарбаева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении заявил, что возглавил Совбез страны, и пообещал жесткие действия против "бандитских элементов". Вечером 5 января казахстанские СМИ сообщили о введении чрезвычайного положения по всей стране.

Украинская правда
Темы: Казахстан
powered by lun.ua
Главное сегодня

США готовы обсуждать с Россией размещение своих ракет в Европе – WP

фотоКазахстан: россияне усилено охраняют космодром Байконур, пригнали военную технику

Ученые обнаружили новую ковид-мутацию, которую назвали "Дельтакрон"

Украина завоевала "бронзу" на Кубке мира по биатлону

В Украину идут снегопады

Названы имена вероятно причастных к катастрофе МАУ в Иране

Все новости...
Reuters: БТР и военные зашли на главную площадь Алматы, раздавались выстрелы
Банки в Казахстане остановили работу
МВД Казахстана заявило о смерти восьми силовиков во время беспорядков
Президент Казахстана из-за протестов попросил помощи у Путина и Ко
Последние новости
21:42
Угроза войны со стороны России: НАТО координирует действия с ЕС
20:58
США готовы обсуждать с Россией размещение своих ракет в Европе – WP
20:17
фотоКазахстан: россияне усилено охраняют космодром Байконур, пригнали военную технику
19:49
Франция оштрафовала Google и Facebook на 210 млн евро за отслеживание пользователей
19:25
Следующий транш МВФ Украина может получить вовремя - глава финкомитета
19:22
Ученые обнаружили новую ковид-мутацию, которую назвали "Дельтакрон"
18:53
Германия остановила экспорт оружия в Казахстан
18:31
Казахская криптовалюта обвалилась в 300 раз
18:15
видео, фотоВ аэропорту Китая перед взлетом загорелся российский самолет
17:45
Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции, боец ​​ВСУ получил ранение
Все новости...