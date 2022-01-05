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Президент Казахстана из-за протестов попросил помощи у Путина и Ко

Среда, 5 января 2022, 20:53
фото с сайта Tengrinews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил глав стран ОДКБ оказать помощь Казахстан, беспорядки в стране он сравнил с террористической угрозой.

Источник: Tengrinews.kz

Прямая речь: "Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное - это нападение на наших граждан, которые просят меня, как Главу государства, в срочном порядке оказать им помощь.

Моя конституционная обязанность в том, что я должен заботиться о благополучии, спокойствиями и безопасности наших граждан. Поэтому обращение к сторонам по Организации Договора о коллективной безопасности считаю абсолютно уместным, своевременным".

Детали: Токаев заявил, что "террористические банды являются по сути дела международными".

По его словам, "они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии".

Напомним: В организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Казахстан.

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с главами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

Предысторыя:

  • Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые акции начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ. Власти применили к протестующим силу, в стране был ограничен доступ к интернету.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию).
  • В Кремле сказали, что Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в ряде крупных городов, и заявили, что против вмешательства кого-либо извне.
  • Преемник Назарбаева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении заявил, что возглавил Совбез страны, и пообещал жесткие действия против "бандитских элементов". Вечером 5 января казахстанские СМИ сообщили о введении чрезвычайного положения по всей стране.

Темы: КазахстанРосcия
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