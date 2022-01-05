Президент Казахстана из-за протестов попросил помощи у Путина и Ко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил глав стран ОДКБ оказать помощь Казахстан, беспорядки в стране он сравнил с террористической угрозой.

Источник: Tengrinews.kz

Прямая речь: "Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное - это нападение на наших граждан, которые просят меня, как Главу государства, в срочном порядке оказать им помощь.

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Моя конституционная обязанность в том, что я должен заботиться о благополучии, спокойствиями и безопасности наших граждан. Поэтому обращение к сторонам по Организации Договора о коллективной безопасности считаю абсолютно уместным, своевременным".

Детали: Токаев заявил, что "террористические банды являются по сути дела международными".

По его словам, "они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии".

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Напомним: В организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Казахстан.

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с главами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

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