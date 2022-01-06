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Лукашенко отправит в Казахстан роту своих "миротворцев"

Четверг, 6 января 2022, 15:13
Лукашенко отправит в Казахстан роту своих миротворцев

Беларусь направит из Минска в Казахстан роту своих миротворцев Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Источник: Telegram-канал "Пул Первого"

Прямая речь Лукашенко: "Всю ночь шло обсуждение глав государств ОДКБ... Решения ночью приняли… Всю ночь шла подготовка этих миротворческих сил войск ОДКБ. Решили отправить туда войска.

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Я попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого. Надо же туда технику перекинуть… Поэтому идет туда перекидывание войск эшелонами из Москвы и наши ребята будут из Минска вылетать. Наша рота – миротворческая, которая и должна работать в таких условиях".

Детали: В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 января на западе Казахстана начались "газовые" протесты после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.
  • После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января президент Казахстана объявил режим чрезвычайного положенияв столице Нур-Султане. В среду был захвачен и разграблен ряд органов власти и инфраструктурных объектов в Алматы, сообщают о погибших. Интернет и телефонная связь в стране функционирует со значительными перебоями.
  • С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которая имеет неофициальное название "российского НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстанпо запросу действующих казахских властей.

Темы: Беларусь
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