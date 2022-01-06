Лукашенко отправит в Казахстан роту своих "миротворцев"

Беларусь направит из Минска в Казахстан роту своих миротворцев Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Источник: Telegram-канал "Пул Первого"

Прямая речь Лукашенко: "Всю ночь шло обсуждение глав государств ОДКБ... Решения ночью приняли… Всю ночь шла подготовка этих миротворческих сил войск ОДКБ. Решили отправить туда войска.

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Я попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого. Надо же туда технику перекинуть… Поэтому идет туда перекидывание войск эшелонами из Москвы и наши ребята будут из Минска вылетать. Наша рота – миротворческая, которая и должна работать в таких условиях".

Детали: В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

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