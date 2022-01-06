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Без Ермака: представители Франции, Германии и РФ обсудили конфликт на Донбассе

Четверг, 6 января 2022, 18:33
Фото: РБК

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн провели переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: сообщение российского госагентства "РИА Новости"

Детали: Переговоры проходили в Подмосковье и продолжались почти 4,5 часа. После переговоров Козак заявил, что представители не обсуждали создание новых форматов. По его словам, это были "короткие установочные переговоры", в том числе для того, чтобы ознакомить с проблематикой новое правительство Германии.

Украину в Нормандском формате переговоров (РФ, Германия, Франция, Украина) на этом уровне представляет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Прямая речь Казака: "Обсудили целый ряд практических шагов, договорились о планах дальнейших контактов с участием украинского руководства".

Предыстория:

  • 12 октября в Париже заявили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки".
  • Это заявление последовало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.
  • В то же время Лавров заявил, что встречи министров в Нормандском формате в ближайшее время не будет, и что Украина, по словам Лаврова, якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".
  • 4 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия направила свои предложения Германии, Франции и Украине относительно того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел. По мнению Кулебы, эти предложения лишь подтверждают, что Россия продолжает избегать встреч.

Темы: ДонбассРосcиянормандский формат
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