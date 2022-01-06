Без Ермака: представители Франции, Германии и РФ обсудили конфликт на Донбассе

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн провели переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: сообщение российского госагентства "РИА Новости"

Детали: Переговоры проходили в Подмосковье и продолжались почти 4,5 часа. После переговоров Козак заявил, что представители не обсуждали создание новых форматов. По его словам, это были "короткие установочные переговоры", в том числе для того, чтобы ознакомить с проблематикой новое правительство Германии.

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Украину в Нормандском формате переговоров (РФ, Германия, Франция, Украина) на этом уровне представляет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Прямая речь Казака: "Обсудили целый ряд практических шагов, договорились о планах дальнейших контактов с участием украинского руководства".

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