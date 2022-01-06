Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"ЕС": среди арестованных активов Порошенко - телеканалы "Прямой" и "5-й"

Четверг, 6 января 2022, 18:53
ПЕТР ПОРОШЕНКО, ФОТО С ЕГО ФЕЙСБУК-СТРАНИЦЫ

По делу о государственной измене арестовали не только имущество пятого президента, лидера "Европейской солидарности", Петра Порошенко, но и активы телеканалов "Прямой" и "5-й", ранее принадлежавшие Порошенко, заявляют в "ЕС".

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

Дословно: "Кроме имущества Порошенко, судья Бортницкая-Татарова арестовала активы "Прямого" и "5 канала". Это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве".

Детали: Отмечается, что "Прямой" и "5 канал" – с ноября 2021 года не принадлежат Порошенко. 

Напомним, что Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал" новому медиа-холдингу "Вільні медіа", который создали медийщики этих каналов после подписания президентом Зеленским закона об олигархах.

Осенью 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно олигархов. Согласно документу одним из критериев для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ.

На телеканалах "Прямой" и "5 канал" заявили, что закон об олигархах "направлен на борьбу с неугодными СМИ и демократическими оппозиционными силами".

Что предшествовало: 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко по делу о государственной измене. 

Украинская правда
Темы: Порошенко
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госдеп опроверг информацию об отводе войск из Восточной Европы

США готовы обсуждать с РФ сокращение присутствия в Восточной Европе – СМИ

Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти

обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг

фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы

Кыргызстан и Таджикистан отправят своих военных в Казахстан

Все новости...
Порошенко
В ГБР говорят, что Порошенко улетел за границу именно, когда замаячило подозрение
У Венедиктовой рассказали, где искали имущество Порошенко, чтобы арестовать
СУД АРЕСТОВАЛ ВСЕ ИМУЩЕСТВО ПОРОШЕНКО
Последние новости
04:50
"Омикрон" в Европе: страны создают дополнительные отделения для больных Covid
03:53
Госдеп опроверг информацию об отводе войск из Восточной Европы
02:54
"Нет необходимости делать четвертую прививку" – британские медики о ковид-вакцинации
01:50
В ДТП на Франковщине погиб 5-месячный младенец
00:56
В США количество госпитализированных детей из Covid достигло пика за время пандемии
00:02
США готовы обсуждать с РФ сокращение присутствия в Восточной Европе – СМИ
23:31
Военные Лукашенко в Казахстане "приступили к выполнению задач"
23:02
Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти
22:41
60% немцев поддерживают "Северный поток-2" – опрос
21:50
Блинкен о заявлениях РФ об Украине: Как лис бы утверждал, что ему угрожают куры
Все новости...