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"ЕС": среди арестованных активов Порошенко - телеканалы "Прямой" и "5-й"

Четверг, 6 января 2022, 17:53
ЕС: среди арестованных активов Порошенко - телеканалы Прямой и 5-й
ПЕТР ПОРОШЕНКО, ФОТО С ЕГО ФЕЙСБУК-СТРАНИЦЫ

По делу о государственной измене арестовали не только имущество пятого президента, лидера "Европейской солидарности", Петра Порошенко, но и активы телеканалов "Прямой" и "5-й", ранее принадлежавшие Порошенко, заявляют в "ЕС".

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

Дословно: "Кроме имущества Порошенко, судья Бортницкая-Татарова арестовала активы "Прямого" и "5 канала". Это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве".

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Детали: Отмечается, что "Прямой" и "5 канал" – с ноября 2021 года не принадлежат Порошенко. 

Напомним, что Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал" новому медиа-холдингу "Вільні медіа", который создали медийщики этих каналов после подписания президентом Зеленским закона об олигархах.

Осенью 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно олигархов. Согласно документу одним из критериев для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ.

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На телеканалах "Прямой" и "5 канал" заявили, что закон об олигархах "направлен на борьбу с неугодными СМИ и демократическими оппозиционными силами".

Что предшествовало: 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко по делу о государственной измене. 

Украинская правда
Темы: Порошенко
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