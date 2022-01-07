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Подавлении протестов в Казахстане: Токаев поблагодарил Путина

Пятница, 7 января 2022, 11:07
Подавлении протестов в Казахстане: Токаев поблагодарил Путина
Касым-Жомарт Токаев, скрин с видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского президента за содействие в подавлении митингов по всей стране.  

Источник: обращение Токаева

Прямая речь: "Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение".

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Детали: Самолеты военно-транспортной авиации России перебросили основные силы своего контингента ОДКБ на территорию Казахстана с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Военные ОДКБ прибыли в Казахстан по запросу властей Республики после того, как по всей стране прокатилась волна протестных акций. По словам Токаева, "миротворцы" будут находиться в Казахстане временно. По данным СМИ, в страну переправили около 2,5 тысяч военных ОДКБ.

Предыстория: После прибытия в Казахстан российских войск по запросу Токаева, в стране почти прекратились акции протеста. Кроме прочего, Токаев приказал силовикам стрелять в митингующих на поражение и без предупреждения.

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Темы: КазахстанПутинРосcиямитинги
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